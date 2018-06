Peter Verhelst: Liefde en kunst zijn mijn religie

“God is voor mij een leeg begrip. Ik snap het niet. En dan zeggen ze: maar u hóeft dat ook niet te snappen; het onbevattelijke is juist een bewijs van Zijn bestaan. Komaan zeg, zo lust ik er nog wel een paar! Ik heb altijd het gevoel gehad dat we in een uithoekje van een onverschillig universum leven. Daar dwarrelen we dan, niet meer dan stof, en er is geen God, er is niemand die ons hoort... Dat is toch fantastisch? Het betekent namelijk dat we zélf verantwoordelijk zijn; wij beslissen, wij geven betekenis. Als je zelf moet kiezen is alles wat je doet een daad. Veel dingen in het leven zijn per definitie patience, een spelletje, de dag moet toch voorbij dus je doet maar wat, tegen de verveling, maar je kunt er evengoed voor kiezen om steeds opnieuw iets moois te maken.”

“Ik ben streng katholiek opgevoed, maar ik heb nooit kunnen geloven dat er een God bestaat die mij gaat straffen voor wat ik mogelijk allemaal verkeerd doe in mijn leven. Tegelijkertijd zie ik mezelf wel als een mystiek wezen. Bij mij slaat de mystiek naar binnen; ik ben bijna overgevoelig voor beelden en zinnen. De schoonheid van het menselijk lichaam, fantastisch, echt waar. Voor iemand met beeldzucht is het katholicisme fantastisch, wat een lekkere godsdienst is dat zeg! En dan kom ik ook nog eens uit Brugge: de stad van Jan van Eyck en Hans Memling. Ik heb een eigen wereld opgebouwd met kunst. Ik weet dat het een constructie is - en ik weet ook dat, als het erop aankomt, een pilletje soms beter helpt - maar goed, dát is mijn religie: liefde en kunst.”

“Op 23 april 2013 had ik het geluk een enorm zwaar verkeersongeval mee te maken (lees: ‘De kunst van het crashen’ uit 2015, AV). Honderdtwintig kilometer per uur, drie keer over de kop, vrachtwagens overal... en ik kroop gewoon, met nauwelijks een schrammetje, uit mijn auto. Dat is zo’n moment om de balans op te maken. Ik hoorde iedereen zeggen dat ik meer uit het leven moest halen en terwijl ik me afvroeg hoe ik dat zou kunnen doen, realiseerde ik mij plotseling dat ik het al lang deed. Dat was mijn inzicht: ik leef het leven waarvan ik altijd heb gedroomd. Ik ben een zondagskind. Ik heb fantastische kinderen, een toffe madam, geweldige vrienden en ik ben een maniak - ik schrijf, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, als je me niet tegenhoudt - zonder ooit het gevoel te hebben dat ik werk. Neen, dat is helemaal niet onrustig! Die onrust komt pas als er niks wordt gemaakt.”

IV Eer uw vader en uw moeder

“Als puber rebelleerde ik tegen alles waar mijn ouders voor stonden. Nu ik op leeftijd ben, schaam ik me voor de onnozelaar, de lomperik die ik op mijn vijftiende was.

“Mijn vader komt van een troebele familie. Ik heb geen idee wie mijn grootvader is... hm, ja, da’s een apart verhaal, daar moet ik ooit nog eens iets mee doen. Mijn vader was de eerste die ging studeren, werkte graag, had meestal meer dan één job. Mijn moeder kwam uit een boerenfamilie. Ze hield heel erg van mooie dingen, het gevoel voor schoonheid heb ik absoluut van haar geërfd. Deze twee mensen hebben zichzelf een eigen, brave cultuur aangeleerd waar ik in mijn puberteit diametraal tegenover kwam te staan. Al hun conservatieve opvattingen over religie, over politiek, over seksualiteit, over cultuur: ik gruwde ervan. Nana Mouskouri? Mireille Mathieu? Shove them up your ass! Ik was van de punk, van het kabaal. Wat een kracht, jong! The Sex Pistols, fantastisch. Het waren donkere tijden, veel werkeloosheid, met die walgelijke Thatcher en die degoutante Reagan. Ik ben in een andere stad gaan wonen, maar we zijn elkaar nooit uit het oog verloren.

“De kentering in onze relatie kwam toen ik, zo’n dertien jaar geleden, moest vertellen dat ik zou gaan scheiden. Ik wist niet wat hun reactie zou zijn. Een scheiding, had ik geleerd, was niet koosjer. Gescheiden mensen behoorden toch tot een minderwaardige soort. Mijn ouders waren echter één en al begrip; ik voelde me totaal door hen omarmd. Het gevolg daarvan was dat ik vanaf dat moment veel meer dingen met mijn vader en moeder kon bespreken. We namen elkaar au sérieux, ook op de vlakken waar we fundamenteel anders over dachten.

“Toen mijn moeder in 2015 overleed, probeerde men mij te troosten door te zeggen dat het niet eerlijk was; dat we juist bezig waren iets moois op te bouwen en dan... maar dat is natuurlijk onzin. Dat is toch geen kwestie van eerlijk of oneerlijk? Mijn moeder is dood. Boem. Zo simpel is dat. Er is een gat geslagen, maar mijn leven gaat verder. Dat wil niet zeggen dat ik haar niet mis. Als ik mijn ouderlijk huis voorbijrijd, zie ik haar in de deuropening verschijnen. Ze neemt me vast, zo een beetje afstandelijk, en ik dan stevig - ik kon haar in mijn binnenzak steken - en dan staan we daar, samen... Dat lichamelijke, even mijn moeder voelen, mis ik enorm.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

© Mark Kohn

“‘Voor het vergeten’, mijn roman, gaat over mijn moeder maar het is beslist geen moederboek. Het moest geen tranerig, sentimenteel ding worden, maar een universeel verhaal over gemis, over verdriet. Verdriet heeft mij altijd gefascineerd, ik herken het, ik kan het ruiken bij mensen, maar het mooie is dat ik steeds beter heb leren begrijpen dat iedereen een portie verdriet nodig heeft in het leven. Verdriet kan uw geluk nóg mooier maken. Verdriet is een gast die tegenwoordig gewoon bij me aan tafel mag komen zitten. Verdriet is niet langer iemand die mij dreigt neer te knuppelen.

“Op een dag gaat ook mijn vader dood, en daarmee zijn de twee mensen die onvoorwaardelijk van mij hielden verdwenen. Onuitstaanbaar, maar zo gaat dat. We gaan allemaal dood. Ik begrijp het concept nu al veel beter. Als er geen dood was, zou er ook geen verlangen bestaan. Waarom zou ik nog mijn bed uitkomen als ik wist dat ik toch het eeuwige leven had?”