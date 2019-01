Peter R. de Vries speelt een nieuwe troef uit in het Holleeder-proces

De geluidsopname bevat, voor zover uitgelekt, geen bekentenissen voor moord, maar zou wel een goede indruk geven van de criminele organisatie waartoe Holleeder behoorde, samen met de vermoorde Stanley Hillis (in 2011) en de voor moord veroordeelde Dino Soerel. Naast vijfvoudige moord is lidmaatschap van een criminele organisatie een zeer belangrijk deel van wat het OM Holleeder ten laste legt.

De Vries komt op een opmerkelijk moment met het materiaal. Het is al ruim zeven jaar oud. Het proces tegen de Heineken-ontvoerder was, zo leek het, gevorderd tot het onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van Willem. Het horen van getuigen was klaar.

Holleeders advocaat laat via Twitter weten het vervelend te vinden dat de zaak tegen zijn cliënt zo buiten de rechtszaal wordt gevoerd

Het OM, maar ook de verdediging van Holleeder geeft nu geen inzicht in de waarde van de opname. Holleeders advocaat Sander Janssen liet via Twitter weten het vervelend te vinden dat de zaak tegen zijn cliënt zo buiten de rechtszaal wordt gevoerd. Men moet zich afvragen welk belang partijen hebben om steeds via de media te spelen, aldus Janssen.

Zondagavond begon op RTL4 ook de zesdelige tv-serie ‘Judas’ gebaseerd op het gelijknamige boek van Holleeders jongste zus Astrid. Het boek was al een bestseller. De serie lijkt gelet op de eerste kijkcijfers, er keken 1,2 miljoen mensen naar de eerste levering, eveneens een succes te worden.

