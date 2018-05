Peter R. de Vries: Soerel probeerde Holleeder tot valse verklaring te dwingen

Het voorval kwam vandaag ter sprake tijdens het verhoor van misdaadverslaggever en tv-maker Peter R. de Vries. Volgens De Vries is hij in maart 2011 benaderd door Stijn Franken, destijds de advocaat van Holleeder. De Vries: "Hij vertelde dat Holleeder en hij werden bedreigd door Bénédicte Ficq, die destijds de belangen van Dino Soerel verdedigde. De kern was dat Holleeder een verklaring over Soerel moest afleggen, die niet met de werkelijkheid spoorde."

Dat laatste is meineed. Wat de bedreiging precies inhield en waarover verklaard diende te worden, is niet duidelijk. De Vries geeft daarover geen inzicht. Hij zegt over het voorval niet te twijfelen. Franken liet hem onder meer documenten zien, waaronder een handgeschreven verklaring van Holleeder zelf.

Ficq noemt de zaak onzin en suggereert dat De Vries is gebruikt om het af­per­sings­ver­haal van Soerel kleur te geven

Over de affaire zou een gesprek met Holleeder, De Vries en Franken zijn geweest. Holleeder ontkende aanvankelijk dat er in maart 2011 een gesprek tussen hem en De Vries had plaatsgehad. Hij betichtte De Vries van meineed, maar moest uiteindelijk erkennen dat de misdaadverslaggever gelijk had en dat hij vanuit de gevangenis met hem had gebeld. Stijn Franken, de voormalige advocaat van Holleeder, geeft geen commentaar op de kwestie. Ficq noemt de zaak onzin en suggereert dat De Vries is gebruikt om het afpersingsverhaal van Soerel kleur te geven.

Moorden Dino Soerel kreeg in het hoger beroep van het liquidatieproces Passage vorig jaar een levenslange gevangenisstraf, omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl in 2005 en 2006. Holleeder wordt onder meer voor dezelfde moorden vervolgd. De naam van Holleeder dook al op tijdens het Passage-proces, maar er is voor gekozen Holleeder een eigen proces te geven. De misdaadverslaggever toonde zich vandaag niet bereid om stukken uit zijn archief aan het lopende strafdossier toe te voegen. De Vries, die de beide zussen van Willem Holleeder naar eigen zeggen als getuigen bij justitie heeft binnengeloodst, is nog altijd niet erg tevreden over de wijze waarop hij in het verleden door het Openbaar Ministerie is behandeld. Hij kreeg van de rechtbank royaal de gelegenheid te verklaren uit gesprekken met Holleeder. Een groot aantal moorden kwam voorbij. In veel gevallen waren dat klanten die geld hadden uitgeleend aan Willem Endstra, de vermoorde 'bankier van de onderwereld'. Holleeder wordt er ook van verdacht opdracht te hebben gegeven voor de moord op Endstra. Welke rol de verklaringen van De Vries gaan spelen in het proces, is moeilijk te duiden. In geen van de verklaringen van Holleeder tegen De Vries is een bekentenis van Holleeder af te leiden. Vandaag kwam een einde aan de verhoren van De Vries. De vele zittingsdagen die nog volgen zullen vooral gaan over de moorden waarvan Holleeder wordt verdacht, te beginnen met die op Cor van Hout, de zwager (en mede-Heineken ontvoerder) van Holleeder.