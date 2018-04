Peter R. de Vries gaf Cor van Hout advies om drank te laten staan

"Kijk uit, anders heeft Heineken je alsnog te pakken." De relatie met Heineken -ontvoerder Cor van Hout was dusdanig intiem dat misdaadjournalist Peter R. de Vries zijn vriend kon waarschuwen voor zijn bovenmatige alcoholgebruik. En dat was niet veel mensen uit de kring rond de crimineel Van Hout gegeven.

De Vries heeft een groot deel van zijn succes als misdaadverslaggever te danken aan zijn publicaties over de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken van eind 1983. Hij is vandaag door de advocaten van Willem Holleeder doorgezaagd over zijn relatie met de beide Heineken-ontvoerders. Holleeder staat nu terecht voor onder meer de moord op zijn voormalige vriend en mede-ontvoerder Cor van Hout.

Aan het verhoor ging gisteren een opmerkelijk incident vooraf. De Vries was aanvankelijk zeer gepikeerd over de wijze waarop de rechtbank met hem omging. Hij weigerde zijn schoenen uit te trekken bij de controle aan de poort bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp. Hij zou tevens teleurgesteld zijn over het gebrek aan service van de rechtbank bij het beschikbaar stellen van een parkeerplaats. De Vries denkt dat hij een betere behandeling verdient omdat hij met een zekere mate van bedreiging heeft te leven. De misdaadverslaggever liet de rechtbank weten geen trek meer in een getuigenis te hebben en vertrok.

Regels voor iedereen

Dat leidde tot enige commotie in de rechtbank. De advocaten van Holleeder en het Openbaar Ministerie (OM) vonden dat De Vries desnoods moest worden gedwongen om te komen getuigen in het proces tegen 'De Neus'. Advocaat Sander Janssen was net als de rechtbankvoorzitter 'verbaasd' over het vertrek van De Vries, maar zei het niet los te kunnen zien van wat eerder bij de onderzoeksrechter gebeurde. "Daar vond hij al dat de regels die voor iedereen gelden, niet voor hem golden. We zien hier hetzelfde. Wie in dit gebouw door de beveiliging wil, moet zijn schoenen uittrekken. Dat doen wij als advocaten ook."

Eerder al, bij de onderzoeksrechter zouden de advocaten de rechter hebben gevraagd De Vries te gijzelen teneinde hem te dwingen vragen te beantwoorden. Van een gijzeling is het niet gekomen. Dat verzoek lieten de verdedigers van Holleeder vallen toen de misdaadverslaggever wel bereid was in de rechtszaal te getuigen. Janssen vindt de ondervraging en getuigenis van De Vries 'van groot belang' voor het proces.

