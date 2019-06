Peter Dalglish, ‘Kampioen van de vergeten kinderen’, schuldig bevonden aan kindermisbruik

Een voormalige hulpverlener van de Verenigde Naties is dinsdag door een rechtbank in Nepal schuldig bevonden aan seksueel misbruik van kinderen. De 62-jarige Canadees Peter Dalglish, bijgenaamd ‘de kampioen van de vergeten kinderen’, zette zich decennialang in voor straatkinderen in Afrika en Azië en kreeg meerdere prijzen en eredoctoraten en een van de hoogste Canadese onderscheidingen. Zijn straf wordt naar verwachting over enkele weken bepaald.

Hij zat niet in een of ander dubieus hotel kinderen te lokken Nader Hasan

Dalglish, die sinds ruim een jaar vastzit in een vieze, overbevolkte gevangenis bij de Nepalese hoofdstad Kathmandu, ontkent iets te hebben misdaan. Volgens zijn advocaten is de Canadees van plan in hoger beroep te gaan tegen zijn veroordeling. Hij zou het slachtoffer zijn van een gerechtelijke dwaling, als gevolg van groeiende zorgen in Nepal over kindermisbruik door buitenlanders. “Hij was er niet als toerist”, zei zijn raadsman Nader Hasan tegen de Canadese publieke omroep CBC. “Hij woonde daar en deed er al jaren humanitair werk. Hij zat niet in een of ander dubieus hotel kinderen te lokken.”

De zaak werd aangezwengeld door lokale onderzoekers van hulporganisatie Terre des Hommes, die in april 2017 lucht kregen van het misbruik. Zij verzamelden bewijzen tegen de hulpverlener en toen hij na een verblijf in het buitenland terugkeerde naar Nepal, schaduwden ze hem twee weken lang, in overleg met de politie. Dat mondde op 7 april 2018 uit in zijn arrestatie in zijn woning in het dorp Kartike.

Terre des Hommes noemt de veroordeling een ‘groot succes’ in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen. “Onze onderzoekers fungeren daar als een soort verlengstuk van de politie”, vertelt woordvoerder Jos de Voogd. “Maar de uiteindelijke arrestatie wordt altijd gedaan door politiemensen en het is aan de Nepalese justitie om te beslissen of er wordt vervolgd.”

Volgens Terre des Hommes probeert Dalglish momenteel twijfel te zaaien en probeert hij zich ook met corruptie vrij te kopen. De hulporganisatie hoopt dat dit de Canadees niet lukt. “De man is in de vroege ochtend letterlijk van zijn bed gelicht en daar waren op dat moment twee jongens van twaalf en veertien bij. Dit is absoluut een harde zaak.”

