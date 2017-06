Peter Bosz verruilt Ajax voor Borussia Dortmund

Algemeen Directeur Edwin van der Sar liet op de site van Ajax weten gemengde gevoelens te hebben bij de overstap: “Toen we Peter vorige zomer naar Ajax haalden was het niet de bedoeling dat na één jaar alweer een einde zou komen aan de samenwerking.”

Onder Bosz haalde Ajax dit jaar de finale van de Europa League. Die prestatie trok de aandacht, aldus Van der Sar. “Het ging ons te ver om hem aan zijn contract te houden en we zijn er met Dortmund goed uitgekomen.”

Geruchten over de overgang waren er al het hele weekend, maar toch kwam het vertrek van Bosz onverwacht. Kort na de finale van de Europa League zei Bosz in diverse interviews nog dat hij zichzelf niet snel bij Ajax weg zou gaan. Hij hoopte dat de selectie bovendien intact zou blijven. Nu is de trainer (53) zelf weg.

Ruzie Mogelijk komt het vertrek door gerommel binnen de technische staf. Zowel de Telegraaf, het AD als Voetbal International meldden vandaag dat een ruzie ten grondslag lag aan de overstap van Bosz, die in Amsterdam nog twee jaar onder contract stond. Bosz en Krüzen zouden een conflict hebben met onder meer Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman. Ook Carlo L’Ami, keeperstrainer, en Björn Rekelhof, hersteltrainer, zouden andere visies hebben dan de hoofdcoach. De Raad van Commissarissen zou wel achter de trainer staan. Bij Dortmund wordt Bosz de opvolger van Thomas Tuchel. Dortmund won afgelopen seizoen wel de Duitse beker, maar ondanks dat werd Tüchel aan de kant gezet.

