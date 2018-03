Peruaanse president Pablo Kuczynski treedt af

Ditmaal was de beschuldiging het ronselen van stemmen. Door op te stappen probeert de 79-jarige Kuczynski een afzettingsprocedure voor te zijn. Daarover zou op korte termijn worden gestemd door het Peruaanse congres.

Kuczynski beloofde op tv dat hij de macht fatsoenlijk zal overdragen conform de wettelijke regels. ,,Het beste wat ik kan doen voor het land is aftreden. Ik wil geen obstakel vormen bij het vinden van de weg naar eenheid en harmonie'', zei de scheidende president in een vooraf opgenomen video.

Het is onduidelijk of het congres, waar de oppositie een meerderheid heeft, de ontslagaanvraag accepteert of het plan doorzet de president donderdag alsnog af te zetten omdat hij 'moreel ongeschikt' zou zijn voor het ambt.

Steekpennignen

Kuczynski overleefde in december op het nippertje ook een afzettingsprocedure, nadat enkele parlementariërs van oppositiepartij Fuerza Popular zich verrassend onthielden van een stemming. De oppositie wilde de president weg hebben, omdat hij miljoenen euro’s aan steekpenningen zou hebben ontvangen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht, dat in het middelpunt staat van het grootste corruptieschandaal in Latijns-Amerika ooit.

Pablo Kuczynski werkte vanaf de jaren zeventig tot 2001 als bankier bij verschillende zakenbanken in New York. In 2001 besluit hij minister van financiën te worden onder president Alejandro Toledo, die aantrad nadat de autoritaire president Alberto Fujimori na protesten het land ontvluchtte en asiel aanvroeg in Japan. In 2011 doet Kuczynski zelf een gooi naar het hoogste ambt, maar hij weet de tweede ronde niet te halen. In 2016 lukt dat hem wel en verslaat Kuczynski de dochter van voormalig president Fujimori, Keiko, nipt met 50,1 procent van de stemmen.

Het was de bedoeling dat Kuczynski volgende maand Donald Trump zou ontvangen bij diens eerste bezoek aan Latijns-Amerika als president. De verwachting is dat vicepresident Martin Vizcarra wordt aangesteld als opvolger.

