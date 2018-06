Persoonlijkheidsstoornis, aangeboren of aangeleerd?

Prikkelbaar, impulsief, agressief, wraakzuchtig en neigend naar paranoïde denkbeelden als hij stress heeft. Dat beeld schetsten de deskundigen gisteren in de rechtszaal van Michael P., die het onbewogen aanhoorde.

Hij heeft een beperkt geweten en weinig empathie, hij gaat achteloos om met belangen van derden. Conclusie van de deskundigen: er kan sprake zijn van zowel een antisociale persoonlijkheidsstoornis als een borderlinestoornis.

Wat is een antisociale persoonlijkheidsstoornis en hoe vaak komt het voor?

Dat is een geestelijke stoornis waardoor mensen zich impulsief en gewelddadig kunnen gedragen. Zij voelen zich niet snel schuldig en kunnen zich slecht in een ander verplaatsen. Internationaal is er al veel onderzoek gedaan naar deze persoonlijkheidsstoornis. Zo is er gekeken wat er gebeurt in de hersenen van iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Onderzoekers zagen dat bepaalde delen van de hersenen minder ontwikkeld zijn. Mannen hebben drie keer zo vaak last van deze stoornis als vrouwen.

In totaal heeft naar schatting 0,2 tot 3 procent van de bevolking een antisociale persoonlijkheidsstoornis, meestal gecombineerd met een andere aandoening. Dat kan ook het geval zijn bij P., stelde het Pieter Baan Centrum (PBC). In het rapport over P. noemt het PBC naast de antisociale persoonlijkheidsstoornis ook een borderlinestoornis. Dat is een aandoening waarbij mensen eveneens weinig grip hebben op hun emoties. Impulsiviteit, stemmingswisselingen en driftbuien zijn enkele kenmerken.

Wie op volwassen leeftijd eenmaal een antisociale per­soon­lijk­heids­stoor­nis heeft ontwikkeld, is niet te genezen

In de Nederlandse gevangenissen zijn persoonlijkheidsstoornissen vrij gangbaar. Meer dan de helft van de gedetineerden heeft een of andere psychische stoornis en 80 tot 90 procent heeft ooit in zijn of haar leven psychiatrische problemen gehad.