Personeelstekorten in de bouw, zorg en ict

Tachtigduizend werknemers in de zorg verloren in vijf jaar tijd hun baan. Wel 200.000 bouwvakkers kwamen op straat te staan tijdens de economische crisis. Het is te hopen dat ze hun liefde voor het vak nog niet hebben verloren, want er zijn weer hard handjes nodig aan het bed en in de gereedschapskist. Werkgevers vrezen een personeelstekort.

Lees verder na de advertentie

Dat meldt uitkeringsorganisatie UWV in haar jaarlijkse arbeidsmarktprognose. De bouw zoekt de meeste mensen, zo’n 17.000 dit jaar. Doordat de perspectieven in de bouw en de zorg de afgelopen jaren allesbehalve rooskleurig waren, zijn er echter veel minder jongeren een opleiding gaan doen in deze richtingen. Werkgevers boden ook te weinig stageplekken aan om de studie af te kunnen maken. Maar nu zitten de bedrijven en instellingen met de handen in het haar.

Het is te hopen dat ze hun liefde voor het vak nog niet hebben verloren, want er zijn weer hard handjes nodig aan het bed en in de ge­reed­schaps­kist

Negatief imago Door overheidsbezuinigingen kreeg met name de ouderenzorg een negatief imago als weinig uitdagende werkomgeving met een te hoge werkdruk. De meeste studenten verpleegkunde willen in een ziekenhuis werken, terwijl er nu juist weer vacatures in de ouderenzorg zijn doordat het Rijk extra geld uittrekt voor thuiszorg en verpleeghuiszorg. De zorg- en welzijnsector wordt de grootste banenmotor, voorspelt het UWV. Er werken nu al ruim 1,5 miljoen mensen. Daarna is de detailhandel de grootste sector met meer dan een miljoen banen. Daar zijn ook grote klappen gevallen in de crisis doordat consumenten minder geld uitgaven. Na een aantal faillissementen gloort er nu weer hoop voor warenhuizen, zegt UWV. Denk aan Topshelf en Hudson’s Bay die in oude panden van V&D vestigingen openen. De duizenden banen die worden verwacht in de detailhandel zijn wel voornamelijk flexibele deeltijdbaantjes. Over de gehele linie stijgt het aantal flexibele banen nog steeds sneller dan het aantal vaste banen, rapporteert het UWV, alhoewel er in 2016 wel al iets meer nieuwe werknemers een vast contract kregen dan in 2015. Ook naar ICT’ers is veel vraag, door de toenemende digitalisering. Veel ICT’ers willen niet eens een vast contract, zij hoppen liever van klus naar klus. UWV verwacht dat in 2018 de totale werk­ge­le­gen­heid oploopt tot 10,2 miljoen banen De uitkeringsorganisatie verwacht dat in 2018 de totale werkgelegenheid oploopt tot 10,2 miljoen banen. Volgend jaar vlakt de groei wel alweer af. Er wordt dan waarschijnlijk nog wel voldoende winst gemaakt om nieuw personeel aan te trekken, maar werkgevers gaan vanaf 2018 proberen om hetzelfde werk met minder mensen doen. De hoge arbeidskosten maken het voor werkgevers aantrekkelijk om in te zetten op een hogere productiviteit, meldt het UWV. Zo blijft in de industrie en bij de banken en verzekeraars de omzet toenemen, maar gaat de werkgelegenheid dalen. Sommige beroepen lijken te verdwijnen: naar receptionistes en administratieve krachten is dit en volgend jaar bijna geen vraag.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.