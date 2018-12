Personeelstekorten gaan nu echt pijn doen

Eerst het goede nieuws: de economie draait op volle kracht en alle sectoren laten de komende twee jaar een gezonde groei zien. Dat melden economen van ABN Amro in hun meest recente sectorprognose. Daarna volgt de kanttekening. Want de groei wordt wel geremd. Dat komt in Nederland vooral door de krapte op de arbeidsmarkt.

Het aantal openstaande vacatures neemt van kwartaal op kwartaal toe, blijkt uit cijfers van het CBS. De schaarste aan specifieke vaak technologische vakkrachten is groot. Programmeurs krijgen elke maand een verzoek om elders aan de slag te gaan. “De personeelstekorten beginnen nu echt pijn te doen en op korte termijn verwachten wij daar geen verandering in”, zegt Franka Rolvink Couzy, hoofdonderzoeker bij ABN Amro.

Vooral bedrijven in de transportsector en de zakelijke dienstverlening hebben last van een chronisch gebrek aan personeel. Maar ook uitzendbureaus kunnen de grote vraag naar arbeid niet meer bolwerken, daar is voor het eerst sinds jaren een groeivertraging zichtbaar. In de bouw worden al opdrachten afgewezen omdat er niet voldoende vaklui zijn. In de horeca sluiten restaurants op sommige uren of dagen de deuren vanwege tekort mensen.