Personeelsgebrek bezorgt werkgevers kopzorgen en werknemers extra werkdruk

Het UWV deed onderzoek onder ruim 6700 bedrijven. Meer dan vier op de tien ondernemingen verwachten nog meer moeite te hebben om mensen te werven dan nu het geval is. Volgens het onderzoek is op het moment zo'n 40 procent van de vacatures lastig in te vullen.

"Toch vind ik het opmerkelijk dat twee derde van die moeilijk vervulbare vacatures toch nog wordt ingevuld", zegt Katinka van Brakel, arbeidsdeskundige bij het UWV. "Werkgevers doen er veel aan om mensen te werven. Je ziet ook dat ze eenmaal aangenomen werknemers vaak zelf opleiden."

Ook laten bedrijven vacatures bijvoorbeeld langer openstaan of worden headhunters en uitzendbureaus ingeschakeld in de zoektocht naar geschikt personeel.

Op de lange termijn is het voor werkgevers moeilijker om effectief in te spelen op de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, merkt Van Brakel: "Daarom doen ondernemingen er verstandig aan om na te denken over manieren om het werk anders in te richten. Dan kun je bijvoorbeeld zittende werknemers omscholen."

Het gevolg van de vaak lang openstaande vacatures, stelt 60 procent van de werkgevers, is dat er in de tussentijd meer werk moet worden verzet door het huidige personeel. De werkdruk wordt vooral verwacht in de zorg en in het onderwijs.

Herkenbaar

Bij het MKB, de branchevereniging voor het midden- en kleinbedrijf, zijn ze blij met het onderzoek van het UWV: "Het is heel herkenbaar. En hoewel alles door werkgevers uit de kast wordt getrokken om het probleem op te lossen, zien we vooral in de IT en in de technische sector een groot personeelstekort", zegt een woordvoerder. "Bovendien merken we dat de instroom van jongeren bij technische vakopleidingen afneemt."

Een algemeen recept voor de krapte op de arbeidsmarkt is er volgens het MKB niet: "Je moet per sector kijken wat de beste manier is om personeel te werven. In de bouw loopt nu de campagne 'Je gaat het maken in de bouw' en de transportbranche werft met 'Ikwordvrachtwagenchauffeur.nl'. Dat kan goed werken."

Vorige week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal openstaande vacatures is opgelopen tot een recordniveau van 251.000. Vooral in de handel en de horeca is de vraag naar personeel sterk toegenomen. Alleen in de financiële dienstverlening was er in het tweede kwartaal sprake van een kleine afname.