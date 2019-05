Personeel van Twents ziekenhuis beschuldigt topchirurg van ongewenste intimiteiten

RTV Oost en de Volkskrant hebben een vertrouwelijke brief van het ziekenhuis aan de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd over de kwestie ingezien. Volgens de Volkskrant deden medewerkers van het ziekenhuis achttien meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de periode van 2014 tot nu. Daarnaast zouden er drie voorvallen op de werkvloer zijn geweest waarvan meerdere werknemers getuige waren. ‘Het gaat hierbij om ongewenste intimiteiten met een fysieke component en om verbaal agressief/ intimiderend gedrag’, zo citeert de Volkskrant uit de brief aan de Inspectie.

Medisch Spectrum Twente kwam vorige week met de kwestie naar buiten, en hield het in een persbericht op de algemene term grensoverschrijdend gedrag. Over de aard en het aantal meldingen wil het ziekenhuis niets zeggen. Alleen regionale media ontvingen het persbericht. De arts liet in de regionale media weten dat hij alleen verbaal over de schreef was gegaan.

Woordvoerder Selma Hoekstra betwist dat het ziekenhuis heeft geprobeerd de kwestie klein te houden. “Het gaat om zeer gevoelige zaken. In overleg met iedereen, ook met de melders, hebben we voor deze manier van naar buiten treden gekozen”, zegt ze.

Of er sprake was van ongewenste intimiteiten, wil het ziekenhuis niet bevestigen

Aanspreekcultuur Of er sprake was van ongewenste intimiteiten, wil ze niet bevestigen. Wat haar betreft doet het er niet toe of er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Wij vinden elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ontoelaatbaar”, zegt ze. Ook het aantal meldingen over de arts vindt ze ‘niet relevant’. “We zijn heel transparant geweest”, vindt ze. Het ziekenhuis liet een commissie onderzoek doen naar de meldingen over de arts. Naar aanleiding daarvan wil Medisch Spectrum Twente de ‘de aanspreekcultuur’ onder medewerkers verbeteren. De topchirurg, die eerder ook hoogleraar was aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, reageert anoniem in de Volkskrant. “Ik ben verbaal soms te direct geweest, absoluut. Dat kan hard aankomen en kwetsend zijn en dat heb ik me niet altijd gerealiseerd.” Hij spreekt tegen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenste intimiteiten. “Het klopt dat ik ooit eens iemand heb weggeduwd. Dat was in de operatiekamer toen een medewerker wilde binnenkomen”, zegt hij. “Had ik nooit moeten doen en heb ik excuses voor aangeboden.”

