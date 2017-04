Pepsi-spot met demonstrerende Kendall Jenner valt verkeerd

De jeugd van Amerika loopt opgewonden door de straten, politieagenten wachten hen op. De sfeer is gespannen, armen gaan de lucht in, er wordt geschreeuwd. Maar daar is model Kendall Jenner: glimlachend en met een zonnebril in haar bruine haren loopt ze op een agent af en geeft hem een blikje Pepsi. Gevolg: het feest barst los en de liefde zegeviert.

Het beeld van model Jenner die de agent een blikje cola overhandigt lijkt wel erg op het beeld van de jonge zwarte vrouw Leshia Evans

Maar er is een ding waar Pepsi niet goed over na lijkt te hebben gedacht: het beeld van model Jenner die de agent een blikje cola overhandigt lijkt wel erg op het beeld van de jonge zwarte vrouw Leshia Evans die in een avondjurk in de boeien wordt geslagen door zwaarbewapende politieagenten. Dat beeld werd vorig jaar geschoten bij een demonstratie tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen en ging de hele wereld over.

De reclamespot is Pepsi op veel kritiek komen staan. Op sociale media wordt Kendall Jenner weggehoond, het spotje was heel even het meest besproken onderwerp wereldwijd. Niet alleen vanwege de vergelijking met het beeld van Evans.

In de zomer van vorig jaar sloeg in meerdere Amerikaanse steden de vlam in de pan na politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. In Baton Rouge werd gedemonstreerd na de dood van Alton Sterling, die tijdens zijn aanhouding van dichtbij werd doodgeschoten. In diezelfde zomer werden drie agenten doodgeschoten door een zwarte ex-marinier. Twitteraars vinden het niet kies dat Pepsi doet alsof de spanningen tussen politie en burgers op te lossen zijn door elkaar een frisdrankje te geven.

Pepsi heeft inmiddels gereageerd. Het bedrijf zegt dat het mensen wil laten zien die in harmonie samenleven en gaat er van uit dat dit een ‘krachtige boodschap’ afgeeft.

