Peperdure veiling van Duitse 5G-frequenties moet het begin worden van een digitale inhaalslag

De hoge opbrengst is goed nieuws voor de Duitse schatkist, maar telecomaanbieders klagen dat die ten koste gaat van de investeringen in de techniek. “De veiling geeft een bittere nasmaak”, zei topman Dirk Wössner van marktleider Deutsche Telekom tegen Reuters. Hij verwacht dat de hoge kosten de aanleg van het netwerk vertragen. Topman Hannes Ametsreiter van Vodafone noemt de uitkomst van de veiling ‘catastrofaal’.

Duitsland loopt achter in het digitale tijdperk. Internetverbindingen zijn traag en instanties versturen graag brieven. Een speciale minister voor digitale zaken moest daar verandering in brengen. De 5G-veiling bepaalt nu welk deel van de ether door wie gebruikt mag worden om data te versturen. Dit moet het begin zijn van een Duitse inhaalslag.

Hoge verwachtingen

5G moet zorgen voor een verbinding met een hoge capaciteit en zonder vertraging. De frequentieband van 3,5 gigahertz is gewild voor indus­triële en stedelijke toepassingen. Voorbeelden zijn containeroverslag in de haven, bagageafhandeling op het vliegveld, robotisering in een fabriek of parkeerbeheer.

Vanwege de hoge verwachtingen tellen ondernemingen dus miljarden neer. Deutsche Telekom bood 2,17 miljard euro voor een bandbreedte van 130 megahertz. Vodafone betaalt voor dezelfde bandbreedte 1,88 miljard euro. Telefonica Deutschland legt 1,42 miljard euro neer voor een iets kleiner deel van de ether. Nieuwkomer Drillisch, van miljardair Ralph Dommermuth, betaalt 1,07 miljard.

Nog maar enkele jaren terug ging het net zo hard bij de 4G-frequenties. In Duitsland bracht in 2015 de 4G-veiling 5,1 miljard euro op. In Nederland leverde die in 2013 3,8 miljard euro op. Vooraf was de Nederlandse opbrengst op 500 miljoen euro geschat.