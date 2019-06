Pensioenfondsen vrezen kop van jut te worden

Waarvoor zijn de pensioenfondsen precies aansprakelijk bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel? Preciezer gezegd: hoe moeten fondsen de grote groep deelnemers compenseren die de dupe kan worden van het afschaffen van een achterhaalde, maar kostbare regeling uit het huidige stelsel? De pensioenfondsen willen daar duidelijkheid over, zegt directielid Edith Maat van de Pensioenfederatie, de belangenbehartiger van bijna alle pensioenfondsen. Die fondsen vrezen voor rechtszaken als die duidelijkheid uitblijft.

Momenteel bouwen jonge en oudere werknemers nog evenveel pensioen op met de premie die ze inleggen. De premie-inleg van jongeren kan veel langer renderen, en al dat extra rendement gaat nu naar ouderen in de pensioenpot. Als de jongeren zelf boven de pakweg 45 jaar zijn, ontvangen zij op hun beurt weer geld van de nieuwe generaties.

Fondsen moeten met tientallen miljarden schuiven om hen eenmalig te compenseren

Het punt is nu dat veel werkenden tegenwoordig niet meer hun hele leven bij hetzelfde fonds sparen (omdat ze voor zichzelf beginnen of overstappen naar een andere bedrijfstak). Onhoudbaar, stelden het kabinet en de sociale partners in het voorlopige pensioenakkoord dat ze vorige week afsloten.

Rechtszaken Maar door een plotselinge afschaffing van het systeem komt er wel een grote groep in de problemen: deelnemers van rond de 45 jaar die wel de pensioenpot hebben gespekt met hun lang renderende premies, maar ineens niet meer gesponsord worden door ‘de jeugd’. Fondsen moeten met tientallen miljarden schuiven om hen eenmalig te compenseren. In het principe-akkoord staat dat dit ‘adequaat’ en ‘evenwichtig’ moet gebeuren. Maar niemand weet wat die termen precies inhouden. De Pensioenfederatie is nu bang dat haar leden straks rechtszaken aan de broek krijgen van individuen die menen dat ze niet genoeg gecompenseerd zijn. Vakbonden en werkgevers zijn met het kabinet tot een nieuw stelsel gekomen, maar fondsen zullen de kop van jut worden in de rechtszaal, vreest de federatie. Er zijn maar een paar manieren waarop zij dat compenseren vorm kunnen geven. Fondsen met veelal jonge deelnemers kunnen een grote slag slaan door de pensioenpremie iets te verhogen. Zij zien het geld van die jonge werknemers immers nog lang renderen. Voor fondsen met een ‘grijs’ deelnemersbestand zal een premieverhoging juist niet veel zoden aan de dijk zetten, want veel werknemers gaan daar binnenkort met pensioen. Dan kan het juist slimmer zijn om de compensatie uit het opgebouwde vermogen te halen. Elk fonds zal voor zichzelf zulke berekeningen moeten maken. Een stuurgroep zal hiervoor de komende maanden richtlijnen opstellen en de Pensioenfederatie hoopt dat daar ook wettelijk houvast uit voortkomt.

Gaat het überhaupt nog wel door? Mooi, al die krantenberichten over wat er met het nieuwe pensioenstelsel allemaal verandert, maar het is nog steeds niet zeker of dat stelsel er überhaupt komt. Vanaf vandaag kunnen leden van FNV in een internetreferendum hun mening geven over de voorlopige deal tussen de vakbeweging, werkgevers en het kabinet. Met die uitslag in de hand zal het FNV-ledenparlement, bestaand uit ruim honderd verkozen vertegenwoordigers, aanstaande zaterdag uiteindelijk de ultieme klap geven op het akkoord. De vakbond wil niet terugkeren naar de onderhandeltafel als het op een ‘nee’ uitdraait.

