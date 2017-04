Pensioenfondsen staan er door de stijgende rente iets beter voor

Pensioenfondsen zijn voor hun financiële positie afhankelijk van een ontwikkelingen waar zij niets aan kunnen doen: de rente. Die is het afgelopen kwartaal iets gestegen, en dat zorgt voor meer kleur op de wangen bij de vijf grote Nederlandse pensioenfondsen.

Door de stijgende rente hoeven de pensioenfondsen iets minder geld te reserveren om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Toch staan de grote fondsen er over het algemeen nog niet goed voor. Alleen het pensioenfonds voor personeel in de bouw heeft voldoende geld aan beleggingen uitstaan om te voldoen aan (toekomstige) financiële verplichtingen. Ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en de metaalfondsen PME en PMT waarschuwen dat er nog altijd een kans is dat zij de uitkeringen moeten verlagen.

Hogere rendementen Het enige dat de pensioenfondsen kunnen doen, is zorgen voor hoge rendementen. Dat lukte het op een na grootste pensioenfonds van Nederland, zorgfonds PFZW, maar net. Het vermogen steeg met een half procent. Daardoor heeft PFZW 186,5 miljard euro aan belegd vermogen. Tegenover deze beleggingen staat het bedrag dat zij nu en in de toekomst aan pensioen moet uitkeren. Dat bedrag, de verplichtingen, daalde met 2 miljard tot 193 miljard euro. Het zorgfonds komt dus 6,5 miljard euro tekort om alle pensioen nu en in de toekomst te betalen. Oftewel: voor elke 100 euro die het fonds moet uitkeren, heeft het 97,2 euro in kas. Pensioenfondsen rekenen niet met deze ‘actuele dekkingsgraad’, maar gebruiken de beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde over het afgelopen jaar. Die ligt bij PFZW op 92,3 procent. Daarmee staat het zorgfonds er slechter voor dan het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP. Daar steeg het vermogen afgelopen kwartaal met 7,5 miljard naar 389 miljard euro. De verplichtingen daalden met 5 miljard tot 390 miljard euro. Gemeten over het afgelopen jaar heeft ABP voor elke honderd euro aan verplichtingen 94 euro aan belegd vermogen uitstaan. Eind vorig jaar was dat nog 91,7 euro.

Koopkracht Pensioenfondsen mogen pas vanaf 110 procent de uitkeringen mee laten stijgen met de inflatie. Als de financieel-economische ontwikkelingen niet ineens sterk wijzigen, zal dat bij het ABP de komende vijf jaar niet gebeuren. Gepensioneerden leveren daardoor in aan koopkracht. Hoeveel, dat hangt van de inflatie af die momenteel iets boven de 1 procent ligt. Het beeld van dalende verplichtingen en stijgende vermogens is ook terug te zien bij de metaalfondsen PME en PMT en Bouw. Allemaal melden zij positieve resultaten bij hun beleggingen in aandelen en vastgoed als woningen en winkels. Minder plezier hadden de pensioenfondsen van de obligaties die bij oplopende rente in waarde dalen.

