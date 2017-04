Peking looft beloning uit voor tips die leiden naar 'buitenlandse spionnen'

Voor de ontmaskering van de spionnen heeft Peking een kliklijn in het leven geroepen. Ook kunnen burgers per post of mail hun verdenkingen kenbaar maken, of gewoon langskomen in een van de kantoren van de Nationale Veiligheidsdienst. Wie zijn hand weet te leggen op spionageapparatuur zoals een afluistermicrofoon kan op een extra beloning rekenen.

Lees verder na de advertentie

Chinezen die van het tipkanaal gebruik maken om anderen onterecht zwart te maken, worden volgens de overheid gestraft. Een verdachtmaking die onbewust niet blijkt te kloppen, blijft echter zonder gevolgen. Hoe de overheid dat gaat onderzoeken, blijft een raadsel. Tipgevers die vrezen voor hun veiligheid, zouden kunnen rekenen op bescherming van de Chinese veiligheidsdiensten.

Wie zijn hand weet te leggen op spi­o­na­ge­ap­pa­ra­tuur zoals een af­luis­ter­mi­cro­foon kan wellicht op een extra beloning rekenen

Peking is als hoofdstad een uitermate geschikte plek voor spionnen, reageerde de gemeente in een verklaring op het besluit. Daarom zou de miljoenenstad dringend behoefte hebben aan manieren om spionnen tegen te houden 'op een manier zoals de beroemde Chinese ‘Lange Muur’ dat ook eeuwenlang deed'.

Gevaarlijke liefde Buitenlandse spionage kan volgens de stadsregering uiteenlopen van geld geven aan organisaties die de nationale veiligheid in het geding brengen, tot het omkopen van regeringsfunctionarissen. Eerder waarschuwde de Chinese overheid in een informatiecampagne vrouwelijke ambtenaren al voor flitsende buitenlanders die een relatie met hen proberen op te bouwen, maar stiekem spionnen zijn, uit op staatsgeheimen. De Beijing Daily Newspaper, een krant die geldt als spreekbuis voor de regerende Communistische Partij, stelde in een verklaring dat het beloningsstelsel een ‘noodzakelijk gevolg' is, veroorzaakt door 'de openstelling van China voor de rest van de wereld’. “Buitenlandse inlichtingendiensten en andere kwaadwillende krachten hebben daar gebruik van gemaakt om ons land te saboteren door middel van politieke infiltratie, verdeling zaaien en het stelen van geheimen." De aankondiging van Peking is onderdeel van de zelfverklaarde oorlog die president Xi voert tegen ‘buitenlandse inmenging’ Het is niet voor het eerst dat de Chinese regering de hulp van burgers inschakelt om spionnen in de kraag te vatten in ruil voor een fikse beloning. Eerder deed de overheid dat ook al in de onstuimige West-Chinese provincie Xianjiang om informatie over ‘terrorisme’ in te winnen. In januari vond een Chinese visser in de Gele Rivier een verdacht apparaat. Hij ontving een riante beloning omdat het 'buitenlandse spionageapparatuur' bleek te zijn.

Geoorloofde wetten De aankondiging van Peking is onderdeel van de zelfverklaarde oorlog die de Chinese president Xi Jinping voert tegen ‘buitenlandse inmenging’. De overheid stelt dat krachten uit het buitenland de Chinese Communistische Partij omver proberen te werpen en de staatsveiligheid in gevaar brengen. Daarom voerde Xi in 2014 veiligheidswetten in die de overheid meer macht geven om in te grijpen in zaken als cybersecurity en contraterrorisme. Eerder dit jaar nam de Chinese overheid een wet aan waardoor het buitenlandse ngo's in China beter kan monitoren. Activisten en buitenlandse overheden bestempelen dergelijke acties van de overheid als manier om tegenstanders van de Communistische Partij harder aan te kunnen pakken. De Chinese regering stelde eerder dat de wetten ‘gezien het nationale veiligheidsrisico geoorloofd zijn’.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.