Peking blijft het bevriende Noord-Korea steunen

Peking zal neutraal blijven als Noord-Korea een raketaanval uitvoert op het eiland Guam of een ander Amerikaans doelwit, zoals aangekondigd. Als de VS of Zuid-Korea de communistische noorderbuur aanvallen, zal China zijn bondgenoot zelfs te hulp schieten. Dat blijkt uit een commentaar van de Global Times, een invloedrijke Engelstalige krant die verbonden is aan het Volksdagblad, het orgaan van de Communistische Partij.

Angst speelt een hoofdrol in de Chinese houding ten opzichte van Noord-Korea

Met dit commentaar maakt de krant, die vaak een nogal nationalistisch geluid laat horen, korte metten met de hoop van iedereen in het Westen die in het Koreaanse conflict rekende op steun van China. De Amerikaanse president Donald Trump zette daar eerst op in, maar hij liet later weten teleurgesteld te zijn in de Chinese inspanningen. Als hij zich had ingelezen in de verhouding tussen Peking en Pyongyang, had hij kunnen weten dat deze aanpak weinig zou opleveren.

Vriendschapsverdrag Noord-Korea en China zijn bondgenoten. In de Koreaanse oorlog schoot Peking het communistische noorden te hulp en in 1961 sloten de twee landen een vriendschapsverdrag. Wat de bezwaren van China ook zijn tegen het bewind van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, dat verdrag blijft gelden. En Peking zit bepaald niet te wachten op ‘regime change’ in Pyongyang. Angst speelt een hoofdrol in de Chinese houding ten opzichte van het lastige buurland: vrees voor chaos in Noord-Korea en vrees voor hereniging met het zuiden onder westers toezicht. Chaos kan ontstaan als het bewind in Pyongyang ten val komt, of als er een oorlog uitbreekt. Dat zal leiden tot grote onrust in Noord-Korea, waarbij vele miljoenen inwoners op de vlucht slaan. En ze kunnen alleen naar China toe. De beste optie voor China is een geleidelijke verandering Hereniging met Zuid-Korea kan betekenen dat het hele schiereiland onder het bestuur komt van een regering die bondgenoot is van de VS en Japan - vergelijk het met het opgaan van de DDR in de Bondsrepubliek Duitsland in 1989. Ook daarop zit China niet te wachten. Het zou dan grenzen aan een economisch sterk land dat aan het Westen is verbonden, met meer dan 75 miljoen inwoners.

Geleidelijke verandering Ook het Chinese leiderschap zit in zijn maag met Kim Jong-un, maar de beste optie voor China is een geleidelijke verandering. Peking heeft Pyongyang geadviseerd om meer economische vrijheid toe te staan, vergelijkbaar met de verandering die het land zelf heeft meegemaakt na de dood van Mao Zedong. Dat zou moeten leiden tot een verbetering van de levensstandaard en op den duur tot ontspanning in Korea.

