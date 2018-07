Peking aan Washington: Onze munt daalt púúr door vraag en aanbod

Een welgemeend advies van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken aan de Verenigde Staten, in het bijzonder president Trump en minister van financiën Mnuchin: "Blijf kalm en houd vast aan een rationele houding."

De ijzige reactie van Peking kwam na opmerkingen van Trump vrijdag, dat China en de Europese Unie bezig zijn hun munten te manipuleren en zo te zorgen voor een oneigenlijk handelsvoordeel. Minister Mnuchin deed er nog een schepje bovenop, door aan te kondigen dat de Amerikanen opnieuw onderzoek zullen doen naar Chinese valutamanipulatie. In oktober zal het ministerie van financiën daar verslag van uitbrengen aan het Congres.

De Amerikaanse onvrede met de koersontwikkeling van de yuan en de euro is niet los te zien van het al maanden escalerende handelsconflict tussen, vooral, de Verenigde Staten en China. Eerder liet Trump zich al ontvallen dat de koers van de yuan 'valt als een steen', en dat hij daarmee alles behalve blij is.

Geen enkele intentie

De Chinese munt is de afgelopen maanden inderdaad vrij snel in waarde gedaald. In het tweede kwartaal van dit jaar is er al zo'n 7 procent van de koers afgegaan - een forse daling voor grote internationale valuta. En de daling leek te versnellen in de afgelopen weken, waarmee de yuan zijn laagste punt in een jaar tijd heeft bereikt. Voor die tijd was er sprake van een geleidelijke stijging.

De officiële lezing vanuit China is dat het hier puur een kwestie van vraag en aanbod betreft. "China heeft geen enkele intentie om via devaluatie van de munt de export te stimuleren", zo luidde gisteren de verklaring van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken.

Toch heeft China de argwaan deels aan zichzelf te danken. De yuan is geen vrij verhandelbare munt, maar wordt binnen een vooraf bepaalde bandbreedte verhandeld. Peking verraste onlangs door die bandbreedte plots te verlagen, waarop de yuan verder wegzakte. Weliswaar kwamen er berichten in de Chinese media over het opkopen van yuan door Chinese banken, maar kennelijk was dat onvoldoende om de waarde van de yuan volledig te stutten.