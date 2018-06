Pegida ziet op het laatste moment toch af van barbecue bij Rotterdamse moskee

"Na het zien van de mensenmenigte hebben de aanhangers van Pegida besloten niet te gaan demonstreren en zijn vertrokken'', aldus een woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Volgens Pegida heeft de politie gezegd dat hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd. De politie ontkent dit te hebben gezegd en zegt dat de groep zelf besloot weg te gaan.

Naar schatting waren een paar honderd tegendemonstranten bij de moskee Rotterdamse aanwezig, die een menselijke ketting vormden. Volgens persbureau ANP was de sfeer rond de moskee gemoedelijk. Wel zouden de tegendemonstranten enkele onvriendelijke leuzen aan het adres van burgemeester Aboutaleb hebben gericht.

Rotterdam

Nadat bekend werd dat de actie van Pegida niet door zou gaan, verlieten de meesten tegendemonstranten de omgeving. Pegida was van plan tijdens het avondgebed en de ramadan in vijf gemeenten demonstratief het voor moslims verboden varkensvlees te roosteren, buiten een moskee. De burgemeesters van Utrecht, Den Haag, Arnhem en Gouda verboden de BBQ-demonstraties verboden, maar in Rotterdam mocht de actie doorgaan.

De Rotterdamse fractie van Denk had burgemeester Ahmed Aboutaleb twee weken geleden in een motie gevraagd om de barbecue te verbieden. De barbecue zou aanzetten tot haat en de rust van het gebed verstoren. Die motie werd door geen enkele andere partij ondersteund. Aboutaleb schaarde zich achter de uitspraak van de raad met de constatering dat die motie de raad opriep iets te doen ‘wat in strijd met de wet is’. Het recht op demonstratie staat in de Nederlandse Grondwet. Hij voorziet kennelijk geen ongeregeldheden die de openbare orde in gevaar brengen.