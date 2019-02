Pedersen overklast Roest en Kramer op 5 kilometer in Inzell

De Noorse bondscoach Bjarne Rykkje nam gisteravond halverwege de rit niet eens meer de moeite om Sverre Lunde Pedersen te laten zien op welk schema hij reed. De schaatser reed zo ver onder zijn vooraf afgesproken tijdsplan op de 5 kilometer dat aangeven op welke eindtijd hij wél uit zou komen hem alleen maar zou afleiden.

Het bleek de juiste beslissing. Pedersen (26) verbaasde velen en ook zichzelf, gisteravond op de WK Afstanden in het Duitse Inzell. Als een diesel trok de Noor zijn rondetijden zo strak door dat hij met ruime voorsprong wereldkampioen werd. Hij eindigde in een baanrecord van 6.07,16, ruim 4,5 seconden voor Patrick Roest en ruim vijf seconden voor Sven Kramer. “Dat ik zo snel was, dat wist ik niet.”

Razendsnelle tijd Voor de tweede keer in de geschiedenis won zo een niet-Nederlander een 5 kilometer op de wereldkampioenschappen afstanden, die sinds 1996 worden gehouden. Alleen Chad Hadrick had in 2004 en 2005 de Nederlandse schaatsers kunnen weerstaan. Kramer won de laatste vijf jaar en elke keer dat hij aan de start stond (acht keer). Tot gisteren. Kramer kon in Inzell niet aan zijn beste tijden komen. Maar zelfs in vorm was de tijd van Pedersen moeilijk te halen geweest, erkende hij. Patrick Roest, de nummer twee, had zich nog ambitieus gewaagd aan de razendsnelle tijd. Tot 3000 meter had hij gelijk en reed hij zelfs veel sneller dan de Noor. Daarna reed hij zich ‘helemaal op een hoop’. Met veel pijn en nog meer moeite werd Roest nog tweede. Voor de tweede keer in de geschiedenis won zo een niet-Ne­der­lan­der een 5 kilometer op de we­reld­kam­pi­oen­schap­pen afstanden Pedersen (type: nuchter, het is vaak allemaal best) kwam dit seizoen pas laat in winnende vorm. De nummer drie op de olympische 5 kilometer vorig jaar bleef bij het Europees kampioenschap allround in Collalbo half januari als enige enigszins in de buurt van de Nederlandse tandem Kramer-Roest, vorige week won hij de wereldbekerwedstrijd in Hamar. “Dat zelfvertrouwen heb ik nu gebruikt”, glimlachte de Noor na afloop. Rykkje, zoon van een Noorse vader en een Nederlandse moeder en sinds dit jaar de Noorse bondscoach, weet Pedersens late verschijnen aan de top aan de slechte trainingsomstandigheden die ze aan het begin van het seizoen juist in Hamar hadden gehad. Trainen in het Vikingskipet (het stadion) was zeker niet goed, zei hij.

Het verdriet Maar wat maakt dat uit, als er uiteindelijk een wereldkampioen kan worden gesmeed. Pedersen maakte het toernooi niet alleen voor hem, maar ook voor de vele Noren in de schaatshal in een klap al goed. Die fans gaven elkaar al high fives voordat Roest in de laatste rit was gefinisht. Het verdriet van het wereldkampioenschap allround vorig jaar in Amsterdam, waar Pedersen in gewonnen positie op de afsluitende 10 kilometer uit het niets ten val kwam, was in iets meer dan zes minuten weggeschaatst. Rykkje noemde de zege ‘heel goed voor het Noorse schaatsen’. “Dit hadden ze echt even nodig na dat WK.” Voor Pedersen was dat WK uiteindelijk veel minder een trauma dan het misschien voor de destijds huilende fans was. “Uiteindelijk heb ik er alleen maar meer motivatie uitgehaald”, zei hij in Inzell. Zo veel motivatie, dat hij onbedreigd de beste afstandsrijder gaat worden? Rykkje maakte zich na afloop geen illusies. Het grote verschil zei volgens hem helemaal niets. Roest is heel sterk, Kramer ook. “Sven is nog steeds van wereldcategorie. Dit moeten we secuur aanpakken met Sverre. We gaan goed nadenken hoe we hem mentaal moeten voorbereiden op de komende wedstrijden.”