PEC Zwolle krijgt probleemloos punten cadeau van De Graafschap

Alsof de trainer van PEC Zwolle op dat moment al voorkennis heeft van hetgeen hem straks te wachten staat op de kletsnatte Vijverberg: een relaxed potje tegen een tandeloze tegenstander die al na een kwartier de handdoek in de ring gooit.

Lees verder na de advertentie

Ach, Van ’t Schip weet hoe het werkt. Op verschillende momenten in zijn spelers- en trainersloopbaan werd hij op de keien gesmeten. Louis van Gaal zette hem uit de A-selectie van Ajax, als onervaren trainer stond hij bij FC Twente binnen één seizoen bij het grof vuil, datzelfde overkwam hem in Mexico bij Chivas Guadelajara. En nu is hij ook bij PEC Zwolle in zwaar weer beland. Werd hij aan het eind van 2017 nog bewierookt en zijn daden bezongen, twaalf maanden later is alles anders. Is er van de aspiraties van de bekerwinnaar van 2014 en -finalist van 2015 weinig meer over. Uitgroeien tot een stabiele subtopper, zo stond het in het beleidsplan, de werkelijkheid is dat PEC’s doelstelling voor het tweede jaar op rij bestaat uit het ontlopen van degradatie. Op een derde van de competitie weet de club zich omringd door bleekneuzen als NAC, Emmen en De Graafschap en is plaatsing voor Europees voetbal voorlopig ver weg. Geen enkele ploeg in de eredivisie presteerde slechter in 2018 dan PEC.

En dus kraait het oproer, zelfs in Zwolle, dat toch niet bekendstaat als een kerkhof voor oefenmeesters. Normaal gesproken blijft de gekte er binnen de perken, maar nu sijpelde toch wat sporen van opportunisme door de kieren van de club heen naar buiten. Het noopte Van ’t Schip tot het agenderen van wat praatsessies en het nemen van enkele impopulaire maatregelen. Zo zingt verdediger Lachman het jaar uit bij de beloftes omdat hij opzichtig treuzelde bij een invalbeurt tegen ADO Den Haag en wisselde de aanvoerdersband, bij ontstentenis van Van Polen, van arm. Ehizibue kon de druk niet aan, vandaar dat tegen De Graafschap Namli de toss voor zijn rekening nam. Verder verhuisde Hamer van de basiself naar de bank ten faveure van Bouy.

Andere koek De poging tot crisisbeheer pakte goed uit. Van de verwijdering van Lachman ging een duidelijk signaal uit naar de rest van de selectie en neo-aanvoerder Namli was de grote uitblinker aan Zwolle-zijde. “Maar eigenlijk werkt maar één medicijn echt goed tegen een crisis”, vertelde Van ’t Schip na afloop van het treffen met de Achterhoekers. “Winnen. En dat hebben we gedaan.” Om er gelijk maar een voetbalcliché tegenaan te gooien: “Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Komende zaterdag moeten we tegen Ajax, dat is andere koek.” Want de tegenstand die PEC in buurtprovincie Gelderland ondervond, mocht die naam niet eens hebben. Het spel dat de thuisclub op de mat legde, had niets te maken met Superboeren, hooguit met agrariërs in opleiding. Normaal hanteert De Graafschap een eigen stijl waarin de mentaliteit van de streek weerspiegeld wordt, maar van Sturm und D’ran-voetbal ontbrak zaterdag elk spoor. Hoewel de omstandigheden ideaal leken om de mouwen tot ver boven de schouders op te stropen en de tegenstander schrik aan te jagen – vol huis, onstuimig weer, kletsnatte grasmat, een opponent in de problemen – bleef de verwachte stormloop uit. Sterker: uit de thuisclub stak enkel een flauw briesje op dat ook nog eens binnen de kortste keren ging liggen. Na een doldwaze actie van Nieuwpoort op de benen van Ehizibue in de achttiende minuut had scheidsrechter Van den Kerkhof niet eens een VAR-fluisteraar nodig om de rode kaart te trekken. Vanaf dat moment, PEC had de score vier minuten eerder al via Leemans geopend, speelde De Graafschap een verloren wedstrijd die verder in het teken stond van schadebeperking. Een kwartier voor tijd prikte de nieuwbakken aanvoerder Namli de 2-0 binnen, waarna de fans van de thuisclub zich enkel nog uitleefden in een striemend fluitconcert na afloop. Eentje die in de oren van Van ’t Schip klonk als de Zauberflöte van Mozart.