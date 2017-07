Pavel en Nikolai: Russische interneticonen wars van autoriteit

Het is niet zo gek dat twee van de meest prominente interneticonen van dit moment afkomstig zijn uit Rusland. Pavel (33) en Nikolai (36) Doerov groeiden deels op in de Sovjet-Unie van de jaren tachtig en begin jaren negentig waar de geheime diensten het voor het zeggen hadden. De Doerovs waren getuige van een enorme mentaliteitsverandering in de jaren na de val van de Sovjet-Unie toen het wild-westkapitalisme de overhand kreeg en autoriteiten er niet meer toe deden. Tot op de dag van vandaag hechten de twee daaraan. Net als aan techniek. Want in het Rusland van de jaren negentig konden beta's hun hart ophalen: de nadruk lag op exacte vakken als wis- en natuurkunde.

De Doerovs hebben daar nu profijt van. Nikolai, die de media liever schuwt en zich enkel bezighoudt met programmeren, is een soort wonderkind. Hij las toen hij drie jaar oud was en won tweemaal de internationale olympiade voor programmeren. Deze wiskundige is het brein achter MTProto, het versleutelingsmechanisme van Telegram. Ook kent het chatprogramma een functie waarbij de berichten binnen een paar minuten na verzending worden gewist. Juist dat maakt de app populair, overheden én geheime diensten kunnen de berichten lastig achterhalen.

Dat laatste is voor broer Pavel, de promotor en bedenker van Telegram, van essentieel belang. De 33-jarige noemt zichzelf een libertair, een man die een hekel heeft aan autoriteiten, belasting maar een raar fenomeen vindt en niets ziet in landsgrenzen. Hij bewondert klokkenluider Edward Snowden vanwege zijn lef en deelt zijn denkbeelden. Pavel heeft geen goed woord over voor overheden die hun inwoners ongevraagd bespioneren.

Het blijft schipperen. De Doerovs verafschuwen weliswaar iedere vorm van autoriteit, ze kunnen er ook weer niet omheen. Verschillende landen, waaronder Rusland en Indonesië, dreigen de chat-app te verbieden vanwege de IS-connectie. Tot nu toe werden die dreigementen op het laatste moment afgewend. Pavel beloofde bijvoorbeeld zijn bedrijf in Rusland officieel te laten registreren zonder overigens iets af te doen aan 'de privacy van onze gebruikers'. In Indonesië blokkeerde Telegram accounts van mogelijke jihadisten.

De broers gaan om die reden constant het gevecht aan met de autoriteiten. Sinds de aanslagen in Parijs in 2015, toen bleek dat een van de jihadisten gebruikmaakte van Telegram bij het plannen van zijn daad, is die strijd alleen maar feller geworden. Het wel of niet aan banden leggen van dataversleutelingprogramma's (encryptie) is momenteel in tal van landen onderdeel van discussie en de Doerov-broers spelen daarin een prominente rol. Tot hun ongenoegen. Volgens Pavel heeft wetgeving op dit gebied geen enkele toegevoegde waarde, want terroristen vinden ook zonder Telegram kanalen om te communiceren. Bovendien heeft de chat-app al zo'n vijfduizend kanalen van vermoede jihadisten geblokkeerd.

Interneticoon

Hoewel Pavel liever leeft in een wereld zonder gezag, geniet hij tegelijkertijd zichtbaar van het constante kat-en-muisspel. Hij weet niet beter. Tijdens zijn jeugd lag hij al overhoop met de schoolleiding, schrijft The Moscow Times in een profiel over de twee broers. Hij hackte de computer van de school, veranderde het openingsscherm en projecteerde daarop een foto van zijn minst favoriete leraar. Daaronder schreef hij: 'Ga dood.' De school verbood hem toegang tot het nieuwe netwerk, maar Pavel kraakte het wachtwoord keer op keer.

Op die leeftijd was het al duidelijk: Pavel wil een interneticoon worden. Maar zonder zijn broer Nikolai, het technische brein, was dat waarschijnlijk nooit gelukt. Pavel leerde het programmeren van hem. Toen hij elf jaar oud was maakte hij zijn eigen versie van computerspelletjes als Tetris.

Pavels grootste droom was het opzetten van een sociaal netwerk in Rusland. In 2006, net na zijn studie aan de staatsuniversiteit in Sint-Petersburg, introduceerde hij VKontakte (letterlijk: in contact). Hij liet zich inspireren door het Amerikaanse Facebook waar een vriend die in de Verenigde Staten studeerde hem wegwijs mee maakte. In eerste instantie was VKontakte, dat qua uiterlijk veel weg heeft van Facebook, bedoeld voor studenten.

Maar dat veranderde snel. Een jaar na de introductie mochten gebruikers video's en foto's uploaden zonder rekening te houden met copyright. Grote platenlabels protesteerden massaal, maar Pavel trok zich daar niets van aan. VKontakte groeide uit tot een belangrijk cultureel platform. Dat het sociale netwerk in de eerste jaren na de oprichting zo snel kon groeien, had ook te maken met de internetmarkt die in Rusland toen nog nauwelijks was gereguleerd. Voor een libertair als Pavel was dat een ideale markt om zijn idee tot volle wasdom te brengen.

Nikolai Doerov © rv

In 2011 kwam er een einde aan het sprookje. In de winter protesteerden de Russen massaal tegen het regime van president Poetin. VKontakte was voor de demonstranten het belangrijkste communicatiekanaal. Pavel werd teruggefloten door de autoriteiten. Gewapende mannen dreigden de deur van zijn appartement in Sint-Petersburg in te trappen als Pavel het account van de belangrijkste oppositiepoliticus, Aleksej Navalny, niet zou blokkeren.

Pavel, die zich niet laat commanderen, reageerde met een resoluut nee. Hij provoceerde nog een beetje door het hele voorval op zijn eigen VKontakte-account te plaatsen. De Russen waren onder de indruk van zijn lef en dat bracht weer nieuwe klanten met zich mee.

Het was een dappere poging de autoriteiten een kopje kleiner te maken, maar uiteindelijk zou Pavel het onderspit delven. Hij zette de strijd met de geheime dienst, de FSB, nog een paar jaar voort, maar verloor langzaam de controle over het bedrijf. Zeker nadat hij een conflict kreeg met zijn zakenpartner.

In 2013 verkocht hij zijn aandelen aan een vriend van Alisjer Oesmanov, een miljardair die loyaal is aan Poetin en een meerderheidsbelang in Mail.ru (een van de belangrijkste mailproviders van Rusland) bezit. Zo kwam VKontakte feitelijk in handen van het Kremlin. Pavel bleef nog een jaar topman, maar hij werd in 2014 ontslagen toen hij weigerde de accounts van Oekraïense oppositieleden vrij te geven en daar bovendien spottend over deed.