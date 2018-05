Pauselijke eer voor Romeinse agenten na het reanimeren van een Nederlander

Het zijn bijzondere tijden voor Trina en Severoni, want vorige maand werden ze in Rome ook al publiekelijk door de Nederlandse ambassadeur geprezen.

Het was een emotionele ontmoeting. We waren geroerd toen hij ons bedankte voor het redden van zijn leven

Begin maart waren de twee agenten in de Romeinse binnenstad 's ochtends aan het werk, toen een groepje Nederlanders in paniek hun aandacht trok. Een man uit het gezelschap, van eind veertig, was op straat in elkaar gezakt. Agent Trina constateerde een hartstilstand en begon met hartmassage, terwijl collega Severoni razendsnel een defibrillator uit een museum verderop ging halen. Met hun reanimatie hebben de politiemannen voorkomen dat de bewusteloze Nederlander ter plekke stierf: een ambulance bracht hem na een kwartier naar het ziekenhuis. De agenten zijn daar later bij hem op bezoek gegaan en Trina vertelde aan de pers: "Het was een emotionele ontmoeting. We waren geroerd toen hij ons bedankte voor het redden van zijn leven."

Op de ambassade waren ze onder de indruk van Trina en Severoni. Want de Nederlandse politieman die daar als verbindingsofficier werkt, weet nog uit zijn eigen tijd op straat dat het niet vaak voorkomt dat politiemensen iemand moeten reanimeren, en dat áls het moet gebeuren de kans van slagen niet zo groot is.

Op het Koningsdagfeest, omgeven door oranje tulpen, prees de ambassadeur hun professionaliteit en snelheid en kregen ze een medaille van het Nederlandse politiekorps cadeau.