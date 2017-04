Paus zegent nagellakkende Tijn van Serious Request

Tijn lijdt aan ongeneeslijke hersenstamkanker er werd vorig jaar december op slag beroemd toen hij geld wilde inzamelen voor andere zieke kinderen via Serious Request. Met zijn favoriete hobby, nagels lakken, hoopte hij honderd euro op te halen, maar de actie werd door heel Nederland opgepikt en een groot succes. Bekende Nederlanders daagden elkaar via sociale media uit om gelakt door het leven te gaan en rond de kerst verscheen er niemand nog zonder kleurige nagels op televisie. Er werd gesproken over ‘verbinding’ en ‘saamhorigheid’.

De brief van de paus kwam niet zomaar uit de lucht vallen, maar is het resultaat van een initiatief van de Nijmeegse jezuïet Johan Flapper. Deze geestelijke was zo onder de indruk van de actie van Tijn dat hij de paus een brief stuurde om aandacht te vragen voor het jongetje. "Tijn heeft zich ingezet voor andere kinderen zodat zij ouder mogen worden dan hij. Dat heeft heeft me gegrepen", zegt Flapper. De brief en de foto zijn nu nog bij Flapper. Hij wil de post zo snel mogelijk bij Tijn krijgen, maar 'het is me nog niet gelukt in contact te komen met de familie'.

