Paus: 'Noem een bom geen moeder'

Het is de krachtigste conventionele, dus niet nucleaire, bom die de VS in het arsenaal heeft: de MOAB, oftewel de Mother of all Bombs. De officiële naam van de bom is GBU-43 Massive Ordnance Air Blast (MOAB), maar hij wordt over het algemeen 'Moeder aller bommen' genoemd.

Lees verder na de advertentie

In april veroorzaakte de VS reuring doordat de bom werd afgevuurd op stellingen en tunnelcomplexen van IS in Afghanistan. Paus Franciscus is geschokt door de naam: het woord 'moeder' zou volgens hem niet gebruikt moeten worden om naar een bom te verwijzen.

"Ik schaamde me toen ik de naam hoorde", zei Franciscus vandaag tegen een groep studenten die bij hem op audiëntie kwamen in het Vaticaan. "Een moeder geeft leven, maar deze bom brengt de dood. En dan noemen we de bom een moeder. Wat gebeurt er?"

De Amerikaanse president Donald Trump, die het bevel gaf voor het afvuren van de bom op Afghanistan, ontmoet de paus voor het eerst op 24 mei.

Lees ook: Trump haalt bakzeil over Noord-Korea

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.