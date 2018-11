Paul Polman, duurzaamheidspaus van Unilever, maakt plaats na tumultueus jaar

Polman staat Jope de eerste zes maanden van 2019 nog bij als adviseur. De 54-jarige Schot Jope geeft sinds september 2014 leiding aan de bedrijfstak schoonheids- en verzorgingsproducten, met merken als Axe, Vaseline en Prodent. In het geruchtencircuit ging zijn naam al rond als opvolger van Polman.

Hoe anders was Polmans eigen start aan de top van de multinational. Als eind 2008 bekend wordt dat Paul Polman topman van Unilever wordt, wekt dat opzien. De grote Nederlands-Britse producent van voedingsmiddelen (Knorr), zeep, shampoo (Dove, Axe), ijs (Ben & Jerry’s), thee (Lipton), margarine (Blue Band), rookworst (Unox), pindakaas (Calvé), wasmiddelen (Omo) en van nog veel meer pleegt zijn chefs uit de eigen gelederen te betrekken. Polman was de eerste uitzondering op die regel sinds Unilever op 1 januari 1930 ontstond.

Polman komt van Nestlé en heeft daarvoor, van 1979 tot 2006, voor die andere grote concurrent van Unilever gewerkt: Procter & Gamble. Polman, die uit Twente komt en in zijn jeugd overwoog om priester en later dokter te worden, is nog niet bij Unilever binnen of hij schaft de kwartaalrapportages af. Grote, mondiaal opererende bedrijven plegen hun aandeelhouders eens per kwartaal op de hoogte te brengen van hun bedrijfsresultaten. Polman heeft daar maling aan. Korte-termijnpublicaties leiden af van waar het om gaat, vindt hij: de lange termijn.

Polman wordt ‘de paus van de duurzaamheid’ genoemd en ‘de Bono van het bedrijfsleven’, maar kritiek krijgt hij ook

Polman maakt de tongen los en dat zal hij, in de tien jaar dat hij Unilever leidt, blijven doen. Na zijn komst formuleert hij een pittig doel: de omzet moet omhoog van 40 miljard (2008) naar 80 miljard euro (2020). Later komt daar een minstens zo opvallend doel bij. Unilever wil zijn belasting van het milieu halveren.

Duurzaamheidspaus Meer produceren, minder vervuilen. Polman gelooft er heilig in en zal die boodschap met verve en overtuigingskracht prediken. Dat levert hem lof op (en hoge posities op de Duurzame 100-lijst die Trouw elk jaar opmaakt). Hij steekt zijn nek uit en ver ook, vinden zijn bewonderaars. Hij wordt ‘de paus van de duurzaamheid’ genoemd en ‘de Bono van het bedrijfsleven’, naar Bono, zanger van de Ierse band U2 die ook het beste met de wereld voor heeft. Kritiek krijgt hij ook. Zijn Polman en Unilever zo duurzaam als ze beweren? Lang niet altijd is duidelijk waar Unilevers duurzaamheidsprincipes ophouden en Unilevers marketing begint – of andersom. Unilever licht zichzelf door en kijkt waar het duurzamer kan produceren. Dat vraagt het bedrijf ook van zijn leveranciers. Unilever bespaart op energie, op afval en probeert duurzamer producten te ontwerpen. Zo lanceert de Brits-Nederlandse bedrijf het Sustainable Living Plan dat de levens van 1 miljard mensen moet verbeteren. Honderden miljoenen kinderen in arme landen leren, op instigatie van Unilever, hun handen drie keer per dag met zeep te wassen. Unilever spant zich in voor verduurzaming van de palmoliesector. Palmolie zit in tal van consumentenproducten. De palmen waar de olie uit gewonnen wordt, groeien op enorme plantages die staan op plekken waar ooit bos was. Unilever wil ontbossing tegengaan en komen tot duurzamer teelt van palmen.

Omzet stijgt Ondertussen verkoopt Unilever ook gewoon producten en dat loopt vanaf 2009 best lekker. Unilevers omzet stijgt. Niet zo zeer in de VS en Europa waar de markten aardig verzadigd zijn en de concurrentie fors is. Wel in opkomende markten, waar Unilever bijna 60 procent van zijn omzet behaalt. De 80 miljard omzet die Polman beloofde, komt er niet. Maar Polman doet dan ook geen grote overnames. Unilever koopt geregeld bedrijven op, maar dan relatief kleine die luxe producten voor de persoonlijke verzorging maken. Daar zitten de prettigste winstmarges. Onder Polman verluxt Unilever geleidelijk. In 2016 draait Unilever een omzet van 52,7 miljard euro, 30 procent meer dan in 2008. De winst is procentueel nog sterker gestegen. Het dividend is ook omhoog gegaan, aandeelhouders hebben weinig te klagen. Of toch wel? In februari 2017 ligt er opeens een bod op Unilever van 143 miljard euro. Polman verwerpt het bod van het Amerikaanse Kraft Heinz, maar aandeelhouders morren: Unilevers winst moet omhoog en de aandeelhouders moeten de watten krijgen die ze verdienen. Unilever reageert: het dividend gaat omhoog, er wordt bezuinigd en gereorganiseerd en het koopt voor 11 miljard euro eigen aandelen in. Ik ben op de wereld om het verschil te maken. Voor anderen. Zo simpel is het Paul Polman, topman Unilever De margarinepoot, zeg maar de oertak van Unilever, wordt verkocht, een plan dat Unilever al langer had. De opbrengst daarvan gaat naar de aandeelhouders. Het zijn plannen die niet des Polmans ogen. Later zal hij beamen dat hij niet gelukkig was met de inkoop van eigen aandelen.

Dividendbelasting Zijn laatste jaar bij Unilever staat, in Nederland althans, in het teken van de afschaffing van de dividendbelasting. Op instigatie van Unilever wurmt premier Rutte dat plan in het regeerakkoord. Rutte krijgt ladingen kritiek en delft het onderspit als Britse aandeelhouders Unilevers plan torpederen om zijn hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen. Om dat kantoor naar Rotterdam te trekken, was de afschaffing juist bedoeld. Polman toont zich een slecht verliezer. Hij geeft de media en de politiek de schuld van zijn en Rutte’s nederlaag. Die reactie is dan weer wel des Polmans. “Ik word makkelijk boos op mensen die niet met me meegaan, lui zijn of weinig waarde hechten aan bepaalde dingen”, zei hij ooit over zichzelf. Ook zei hij: “Ik ben op de wereld om het verschil te maken. Voor anderen. Zo simpel is het.” Bewonderaars zullen zeggen dat hem dat als Unilever-topman is gelukt. Zijn critici zullen op z’n minst beamen dat hij daar zijn best voor heeft gedaan.

