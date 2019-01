Paul Haarhuis vraagt zich af of toptennissers nu wel naar de Davis Cup komen

Het olympisch complex Vall d’Hebron in Barcelona, de Jaarbeurshal in Utrecht en de Rotterdamse Mullerpier. Drie locaties waar Paul Haarhuis als tennisser de magie van de Davis Cup mocht ervaren. De krankzinnige slotdag in Barcelona tegen Spanje, zijn triomf voor 11.000 mensen in Utrecht op Boris Becker en de ambiance met 12.000 toeschouwers in Rotterdam tegen de Verenigde Staten. Momenten om nooit te vergeten.

Aan de andere kant begrijpt Haarhuis wel waarom de ITF heeft ingegrepen. Met vier Davis Cupweekeinden in het jaar werd veel gevraagd van de toppers. Zo waren ze acht weken (een week vóór de wedstrijd en de week erna) kwijt aan het landentoernooi. En soms viel de loting wel bijzonder ongunstig uit. Bijvoorbeeld als ze midden in het hardcourtcircuit plots op gravel in Brazilië moesten spelen.

Ook Haarhuis (52), de huidige captain van de Nederlandse ploeg, heeft zo zijn bedenkingen. “Het is jammer dat een aantal facetten niet meer zal terugkeren”, zegt de Eindhovenaar telefonisch vanuit Ostrava waar Nederland morgen en zaterdag de strijd aanbindt met Tsjechië. “Zoals het unieke van volle thuisstadions en het verdwijnen van de vijfsetters. En ik vraag mij af of de toppers nu wél gaan meedoen.”

Het imago van de Davis Cup brokkelde de laatste jaren steeds verder af en veel topspelers bedankten voor de eer. Met doorgaans als excuus hun eigen carrière en de al overvolle kalender. Om het landentoernooi nieuw leven in te blazen koos de ­Internationale Tennis Federatie (ITF) voor een nieuwe formule (zie kader). Gesteund door investeringsmaatschappij Kosmos, die de komende 25 jaar 2,6 miljoen euro in het project steekt.

Het waren tijden (1993, ’94 en ’95) dat de grote jongens uit het proftennis nog affiniteit hadden met het landentoernooi. In Spanje moest Nederland het opnemen tegen Sergi Bruguera en Carlos Costa. Duitsland kwam naar Utrecht met Becker en Michael Stich en de Amerikaanse ploeg werd in Rotterdam aangevoerd door Pete Sampras en Jim Courier. Destijds allemaal spelers uit de mondiale top.

Grote financiële belangen

“Het is inherent aan de huidige opzet van de tour”, zegt Haarhuis. “De financiële belangen zijn groot, de media spelen een grote rol en de kalender is vol. Het spelen voor je land is voor veel spelers ondergeschikt geraakt. Ik weet niet of je dat terugkrijgt door het verzinnen van een nieuwe formule. Dat zal moeten blijken. Er is wel meer geld beschikbaar en misschien is dat een reden om nu te zeggen: ik doe wel mee.”

Als wij de Laver Cup hadden georganiseerd, was Roger Federer ook niet gekomen: te druk

Haarhuis betreurt het verdwijnen van de vijfsetters, die in de Davis Cup vaak voor spannende ontknopingen zorgden. Zoals in 1993 in Barcelona, toen Nederland na het dubbelspel tegen Spanje met 2-1 achterstond. Uitschakeling was nabij, maar op de slotdag wonnen Haarhuis en Mark Koevermans hun singles in vijf knotsgekke sets, waardoor Nederland met 2-3 zegevierde.

“Het is ontzettend jammer dat je die thrillers van vier, vijf uur niet meer gaat krijgen”, zegt Haarhuis. “Maar in de nieuwe formule passen best-of-five partijen niet. In de ­finaleweek in Madrid kan je vijf wedstrijden in zeven dagen spelen. Het is voor de spelers niet mogelijk om vijf best-of-five partijen in zo’n korte tijd te spelen.”

Er is veel te doen over de nieuwe formule, maar Haarhuis is ervan overtuigd dat de Davis Cup blijft bestaan. Ondanks de concurrentie van bijvoorbeeld de Laver Cup, het duel tussen Europa en de rest van de wereld. “Die Laver Cup moet je niet serieus nemen”, zegt Haarhuis. “Ook weer zo’n voorbeeld van topspelers die roepen dat de kalender te vol is en dan wel meedoen aan dat door Roger Federer georganiseerde toernooi. Als jij en ik dat hadden georganiseerd, was Federer niet gekomen, te druk. Nu hij er zelf financiële belangen bij heeft, haalt hij andere spelers over om te komen. Uiteindelijk draait het allemaal om geld.”