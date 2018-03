Patrick Roest wereldkampioen allround na glijpartij van Pedersen

Stikkapot zat Sverre Lunde Pedersen in de boarding aan de finishlijn. De emoties kwamen los bij de Noor, hij had zichzelf een wereldtitel ontzegd. Een val in zijn kampioensrit maakte niet hem, maar Patrick Roest wereldkampioen allround in Amsterdam. Pedersen werd nog wel tweede.

Het was een ongelooflijke ontknoping van een toernooi waarin de Noor absoluut de beste was. Hij won twee afstanden, waaronder de 5 kilometer, normaal gesproken het terrein van Sven Kramer. Een kampioenschap leek zeker.

Tot ‘de val’, na 6500 meter op de afsluitende 10 kilometer. Pedersen haakte met zijn linkerschaats achter zijn rechterbeen. Hij reed nog wel door, maar had zelf al door dat het kampioenschap uit zicht was. Zijn opgebouwde voorsprong op Roest was al kwijt.

Roest wordt, zeker sinds zijn tweede plek op het WK vorig jaar, gezien als de man die Kramer kan opvolgen.

Patrick Roest werd zo de nieuwe wereldkampioen, de eerste niet-Sven Kramer sinds Koen Verweij vier jaar geleden. Tijdens de rit van Pedersen zat de bedeesde man uit Lekkerkerk, die altijd zacht en rustig praat, op een bankje aan de kant. Hij stelde zich al in op zilver, tot hij in het stadion hoorde dat er iets aan de hand was.

Hij keek op, zag Pedersen liggen. Zijn hartslag ging omhoog. “Je schrikt een beetje. Je kan niet gaan juichen want het is echt best jammer voor Sverre. Maar je denkt wel bij jezelf: als hij niet snel opstaat word je wereldkampioen.”