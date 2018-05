Patricia Paay eist tonnen van GeenStijl en de man die haar seksvideo publiceerde

Tv-persoonlijkheid Patricia Paay en haar advocaten krijgen twee weken de tijd om met GeenStijl en de man ­achter Eendenvanger.nl tot een schikking te komen. De rechter in Am­sterdam denkt dat er ruimte is voor een vergelijk, ondanks de ongekend hoge schadevergoeding van 450.000 euro die Paay eist voor het zonder ­toestemming openbaar maken van een plasseksvideo door beide gedaagden.

De camera’s waren haar altijd goedgezind en zij hield van de schijnwerpers. Maar nu even niet. De 69-jarige Paay voelt zich op zijn zachtst ­gezegd misbruikt door GeenStijl, dat februari vorig jaar een verwijzing naar de plasseksvideo plaatste. Haar wereld stortte in en ze wilde dood. Eigen schuld, vinden de advocaten van GeenStijl. Had ze maar geen filmpjes via WhatsApp moeten rondsturen.

Paay vertelde vandaag voor de rechter in Amsterdam dat zij op deze wijze de geschiedenis niet wilde ingaan. “Ik ben enorm geschaad, ik ben er kapot van. Hoeveel is een carrière waard, daar kun je geen bedrag voor neerleggen. Het is net een slechte film. Dit is wat ik voel.” Door de rechter gevraagd naar het doel van de actie om GeenStijl in een civiele procedure voor de rechter te dagen, stelde de diva dat zij niet geïnteresseerd is in het geld. Ze wil voorkomen dat andere vrouwen in een vergelijkbare positie terechtkomen, verklaarde ze. En in een adem zei ze te hopen op een stevige straf. Voor dat laatste zit ze bij de verkeerde rechter. De civiele rechter zal geen straf opleggen, hij moet slechts oordelen of er sprake is van een onrechtmatige daad.

Openbaar

Het verhaal speelt zich af in februari vorig jaar. In de entertainmentwereld duiken plots berichten op dat er een seksvideo van ‘La Paay’ op internet rondgaat. Paay ontkent het ­bestaan van de video aanvankelijk. ‘Hilversum’ praat erover, maakt er in het openbaar grappen over. En zo ontstaat volgens de advocaat van GeenStijl een sfeer waarin Nederland lekker wordt gemaakt. Paay doet, na het inhuren van advies bij onder meer John van den Heuvel van De Telegraaf en Peter R. de Vries een oproep de video niet te openbaren omdat die is gestolen.

In de ochtend van 9 februari gaat het mis. Via WhatsApp gaat de verspreiding van de video razendsnel en het duurt niet lang of de video verlaat het circuit van WhatsApp en komt via een link op het Twitter-account van Eendenvanger.nl in een breder circuit. GeenStijl plaatst de video niet op de eigen site maar verwijst naar de link van Eendenvanger. Laf, vinden de advocaten van Paay. Niets aan de hand, vindt GeenStijl, er wordt alleen verwezen naar wat al openbaar is. Een uur en 21 minuten staat de link op GeenStijl.

Paay heeft de video zelf in omloop gebracht door die naar vijf mensen te sturen

Van een onrechtmatige daad kan volgens de advocaat van GeenStijl geen sprake zijn. De video is nooit gestolen door een computer of een mobiele telefoon te hacken. Paay heeft de video zelf in omloop gebracht door die naar vijf mensen te sturen. Overigens ook naar de man die zij eerder beschuldigde van de hack. Dat levert volgens de advocaat van GeenStijl op dat Paay een valse aangifte heeft gedaan bij de politie.

Hoeveel ruimte er is voor een schikking is moeilijk te duiden. Partijen toonden zich vandaag bereid te praten. In een eerste ronde kwamen zij er niet uit. De rechter is gevraagd een rol te spelen in het schikkingsoverleg. Mocht het toch tot een uitspraak van de rechter moeten komen dan is dat eind juli.