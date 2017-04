Patiënten in Q-koortszaak gaan in beroep

Bij het bestrijden van de Q-koorts­epidemie, die tussen 2007 en 2010 woedde, zou de overheid hebben gefaald, stellen de patiënten. De ministeries van landbouw en van volksgezondheid zouden te lang hebben gewacht met het treffen van maatregelen op besmette geitenhouderijen. Ze zouden bovendien de bevolking niet goed hebben ingelicht over de gevaren van de ziekte.

De rechtbank concludeerde echter dat de staat ‘niet onrechtmatig’ heeft gehandeld. De overheid zou wel tijdig treffende maatregelen hebben getroffen om de ziekte te bestrijden, zoals verplichte vaccinatie van geiten en een fokverbod. Ook zou de bevolking voldoende zijn geïnformeerd.

Klap in het gezicht

Dat vonnis, van 25 januari, betekende een klap in het gezicht voor de Q-koortspatiënten en nabestaanden van overleden slachtoffers. “Eigenlijk zei de rechter dat wij hadden kunnen weten waar de besmette boerderijen lagen”, zegt Bert Brunninkhuis, voorzitter van patiëntenvereniging Q-uestion. Hij werd zelf ziek nadat hij langs een geitenhouderij was gefietst, waarvan hij niet wist dat die besmet was.

Patiënten voelen zich nog steeds niet erkend door de overheid. Wat hen grieft, is dat geitenhouders wier bedrijven indertijd werden geruimd, wel schadeloos zijn gesteld. De patiënten hebben zich recent gebogen over het voor hen negatieve vonnis van de rechtbank. Ze zijn vastberaden om hun strijd voor erkenning én schadevergoeding samen voort te zetten, te beginnen met dit hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag. Uiteindelijk hopen ze een vergoeding voor materiële en immateriële schade af te dwingen.