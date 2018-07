Patiënten en medici eisen verbod op sjoemelsigaret

Sigaretten die bij het roken veel meer teer, nicotine en koolmonoxide afgeven dan EU-regels toestaan, moeten direct uit de markt worden gehaald. Dertien beroepsorganisaties van artsen, psychiaters en tandartsen alsmede twee ex-rokers hebben vandaag de Nederlandse toezichthouder, voedsel- en warenautoriteit NVWA, gevraagd de Tabakswet te handhaven. Ze stappen naar de rechter als die dat niet doet.

Lees verder na de advertentie

De NVWA is volgens de organisaties verplicht op te treden tegen de tabaksindustrie nu uit een recente test van honderd sigarettenmerken blijkt dat bij alle merken de hoeveelheid teer soms tot 26 keer hoger is dan officieel toegestaan. Rokers krijgen veel meer van deze kankerverwekkende stof binnen dan volgens de wet is toegestaan.

Bij vrijwel alle geteste sigaretten wordt de Europese norm overschreden als ze machinaal worden getest met een methode waarbij ventilatiegaatjes in het filterpapier worden afgeplakt­­. De industrie heeft deze­­ gaatjes aangebracht om tabaksrook­­ te verdunnen.

Twintig keer hoger Als sigaretten volgens de Europese meetmethode worden gerookt, blijven de ventilatiegaatjes open en wordt de tabaksrook sterk verdund. Daardoor worden lage teer-, nicotine en koolmonoxide-gehalten gemeten en blijven de producten altijd binnen de EU-waarden. De norm werd mede opgesteld om de hoeveelheid giftige bestanddelen van tabak aan grenzen te binden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde de uitkomsten van de test vorige maand. Van de sigaretten waren ditmaal alle ventilatiegaatjes afgeplakt. Zo werd de manier waarop rokers daadwerkelijk roken beter benaderd, aldus het RIVM. Rokers dekken namelijk een groot deel van die gaatjes af met hun vingers en lippen. De ta­baks­in­du­strie is niet onder de indruk van het verzoek Uit de proef bleek dat niet alleen de concentraties teer, maar ook die van koolmonoxide veel hoger zijn, soms twintig keer hoger dan wat de fabrikant opgeeft. Koolmonoxide bevordert het ontstaan van hart- en vaatzieken bij rokers. Van de verslavende­­ stof nicotine zit er soms zeventien keer meer in dan bij de officiële­­ EU-metingen. De tabaksindustrie heeft grote invloed gehad op de totstandkoming van de Europese meetmethode. Onlangs nog stapten het RIVM en de NVWA uit de Nederlandse normcommissie die jarenlang betrokken was bij het opstellen van de methode. RIVM en NVWA konden zich niet langer verenigen met de dominantie van de tabaksindustrie in de commissie. Van de twaalf leden waren er tien werkzaam in de sigaretten-, shag- en sigarenindustrie.

Mensenrechten Het dringende verzoek aan de NVWA om op te treden tegen de industrie en de ‘sjoemelsigaretten’­­ uit de markt te halen, wordt mede ingediend door de verenigingen van cardiologen, longartsen, kinderartsen, tandartsen, verzekeringsgeneeskundigen, huisartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en de federatie van kankerpatiënten. De tabaksindustrie is niet onder de indruk van het verzoek. Zowel marktleider Philip Morris als British American Tobacco wijst erop dat hun sigaretten voldoen aan de Europese richtlijnen en de Nederlandse Tabakswet. Volgens Peter van den Driest van Philip Morris is de EU-meetmethode nooit opgezet om ‘de werkelijke blootstelling’ van rokers aan teer, nicotine en koolmonoxide te meten. “De methode is bedoeld om vergelijkingen te kunnen maken tussen sigarettenmerken die op een identieke manier gerookt worden.” Het is volgens de fabrikanten aan overheden om te bepalen welke ­methode wordt gebruikt. De opsteller van het handhavingsverzoek, advocaat Phon van den Biesen, vindt dat de NVWA door niets te doen de ogen sluit voor de plicht van de overheid om de gezondheid van de burger te beschermen. Hij stelt dat Nederland daarmee mensenrechten schendt.

Lees ook:

Zo probeert de tabaksindustrie jongeren aan het roken te krijgen 'Hoe jonger de nieuwe roker, hoe beter dat is voor ons.' Zo redeneert de tabaksindustrie. Over de moraliteit van de eigen marketing houdt de sector de lippen op elkaar. Een analyse.