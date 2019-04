Patiënten en artsen eisen meer aandacht voor gevolgen van kanker

Als de kanker weg is, zijn patiënten nog niet gezond. Ex-kankerpatiënten kampen vaker dan de rest van de bevolking met depressies, pijn, angsten en vermoeidheid. Ze hebben vaker last van geheugenverlies of concentratieklachten en geven vaker aan dat ze niet seksueel actief zijn of geen plezier beleven aan seks. Dat blijkt uit een onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKN) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie (NFK) dat vrijdag gepubliceerd is.

De gevolgen van de verschillende typen kanker verschillen sterk. Een derde van de mensen die darmkanker had, heeft bijvoorbeeld last van angstklachten en depressieve klachten terwijl dat voor de oud-patiënten met schildklier- of blaaskanker nog niet eens een vijfde is. Bijna de helft van de vrouwen die eierstokkanker heeft gehad, geeft aan helemaal geen plezier meer te hebben in seks en driekwart van de mensen met blaaskanker geeft aan sinds de diagnose niet meer seksueel actief te zijn geweest. Die problemen komen weer minder voor bij patiënten die darmkanker hadden.

Verder hebben veel mensen die behandeld zijn met chemotherapie door zenuwschade last van tintelende handen of voeten. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld moeite met schrijven of kunnen ze de knoopjes van een blouse niet meer dichtknopen. Na darmkanker of eierstokkanker heeft bijna de helft van de mensen deze klachten, onder patiënten met een vorm van bloedkanker is dat meer dan de helft.

Chronisch Een deel van de klachten die mensen ervaren neemt in de loop van de tijd af, maar niet allemaal. De zenuwschade is blijvend en ook de vermoeidheidsklachten lijken chronisch. Tien jaar na de kankerdiagnose geeft nog altijd een kwart van de patiënten aan veel last te hebben van vermoeidheidsklachten, veertig procent zegt daar ‘een beetje’ last van te hebben. Dat zijn er twee keer zoveel als gemiddeld is in Nederland. De kankerdiagnose heeft daarnaast allerlei maatschappelijke gevolgen. Bijna de helft van de patiënten onder de 35 jaar die een huis wilden kopen, hadden problemen bij het afsluiten van een hypotheek. Een derde van de patiënten krijgt er geen. Meer dan de helft van de ex-patiënten krijgt geen levensverzekering, een kwart enkel tegen een hogere premie. Overlevenden werken regelmatig minder dan voor de kankerdiagnose, of stoppen helemaal.

Nazorg Steeds meer mensen krijgen kanker en door betere behandelingen overleven ook steeds meer mensen de ziekte. De afgelopen twintig jaar hebben 800.000 mensen een kankerdiagnose gekregen. IKNL en NFK, de twee organisaties die het onderzoek deden, willen dat er meer aandacht komt voor de gevolgen van kanker. Op het moment dat de kanker weg is, wordt nu te vaak de behandeling helemaal gestaakt terwijl begeleiding van een fysiotherapeut of cognitieve gedragstherapie kan helpen om klachten te verminderen of er mee om te leren gaan. Nu krijgt slechts vier op de tien mensen die leeft met kanker of kanker heeft gehad informatie over zorg die niet gericht is op het vernietigen van kwade cellen.