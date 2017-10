Pastoor rotsvast in zijn geloof met Sparta

Dat gaat niet lang goed. Al bij het eerste gesprek, met de aimabele FOX-presentator Toine van Peperstraten, detoneert Pastoor. “Waarom stel je nou op die manier die vraag?” zegt hij, verontwaardigd en ontstemd tegelijk. “Wil je ook meehelpen om de trainer naar de uitgang te duwen?” Natúúrlijk heeft hij er nog vertrouwen in dat het goedkomt met Sparta, benadrukt Pastoor.

Wat kan hij anders zeggen? Pastoor weet zelf ook wel hoe het er voor staat bij Sparta. Dat hij, voordat hij zaterdagavond de bus instapt richting Rotterdam-Kralingen, vijf wedstrijden op rij verloren heeft, inclusief een beschamende bekernederlaag tegen eerstedivisionist RKC Waalwijk. Dan neemt de druk toe. Morren de supporters. En hangt het journaille als aasgieren boven de eindverantwoordelijke. Pastoor weet hoe het werkt.

Natuurlijk is Pastoor iemand met een visie, maar hij weet in deze situatie ook dondersgoed dat het om winnen gaat Sparta-aanvoerder Michel Breuer

Alles is perceptie, houdt de Sparta-oefenmeester zijn toehoorders voor. Een deurtje verder, bij de NOS, wordt Pastoor gevraagd of hij in een film is beland waar hij liever niet in had gezeten. “Nee”, antwoordt hij. “Maar goed, jij bent één van de figuranten die daarin deelneemt”, vervolgt hij, ietwat minzaam.

Het schuurt voortdurend. Dan na afloop, op de persconferentie. Gevraagd wordt of het, in deze roerige tijden voor Sparta en Pastoor, lastig is om vast te blijven houden aan een visie? “Dat is in mijn geval uitmate makkelijk”, riposteert Pastoor. “Ik houd me bezig met wat er aan de binnenkant gebeurt. Dat is mijn werk. Ik laat me daarin geen seconde afleiden. Hoe groot het rumoer ook is.” Vervolgens: “Als je er een jaar of dertig over hebt gedaan om een visie te ontwikkelen, dan moet je wel heel goed je best doen om daar barsten in te slaan.”

Rotsvast Pastoor (50), oud-trainer van Excelsior, NEC, Slavia Praag en AZ, is rotsvast in zijn geloof. Dat is in hem te prijzen. Sparta speelt, hoe beperkt de middelen ook zijn, herkenbaar voetbal. Het is verzorgd. Soms vermakelijk. Maar ook voorzichtig, risicoloos en weinig dreigend voor het doel van de tegenstander. Dat uit zich allemaal tegen stadgenoot Excelsior, waar beide ploegen krijgen wat ze verdienen: een punt. Milan Massop opent vlak na rust de score met een van richting veranderd schot en Sparta-invaller Craig Goodwin maakt vijf minuten voor tijd gelijk. Pastoor is nog steeds de juiste man op de juiste plaats, vindt aanvoerder Michel Breuer, met zijn 37 jaar de oudste speler in de eredivisie. “Natuurlijk is hij iemand met een visie, maar hij weet in deze situatie ook dondersgoed dat het om winnen gaat”, benadrukt hij. Over de trainerskwaliteiten van Pastoor is intern ook helemaal geen discussie. Wel wordt zijn rol als technisch directeur, een dubbelfunctie die hij in 2015 eiste bij zijn contractbesprekingen met Sparta, kritisch onder de loep genomen. Zaterdagavond komen slechts drie zomeraankopen/huurlingen in actie. De rest zit op de bank. Of op de tribune. Intussen gaat Pastoor onverstoorbaar verder. Ook nadat hij slechts een punt overhoudt aan de Rotterdamse derby, waardoor Sparta de laatste plaats overdoet aan Roda JC. “Ik heb geen extra druk of meer spanning gevoeld ten opzichte van de afgelopen weken”, zegt hij na afloop zonder een spoortje twijfel. “Dat zal hierna ook niet zo zijn.”