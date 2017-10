Pastinaakkoekjes met ontbijtspek en waterkers

Halverwege de 19de eeuw organiseerden Engelse quakers na de mislukte aardappeloogsten - het enige voedsel van een derde van de Ierse bevolking - voedselhulp. Bovendien zorgden ze ervoor dat er onder andere pastinaken, wortels en kool gezaaid werden om het land in de toekomst te vrijwaren van honger. Daarvoor spande een aantal zich dermate in dat ze het met een vroege dood moesten bekopen. Maar door hun toedoen stonden aan het eind van de eeuw de cottage gardens vol met gewassen. Hier een culinair eerbewijs aan die quakers.

Ieren houden van oudsher veel van wat je in het wild kon plukken, zoals waterkers. 'Droog brood en waterkers is puur voedsel voor wijzen' heette het. Zo wijs wilden niet alle Ieren zijn, getuige deze traditionele combinatie.

500 g pastinaken peper, zout tarwebloem 1 ei flink wat paneermeel 2 eetl. boter 100 g gesneden ontbijtspek waterkers of veldsla partjes citroen

Recept

• De pastinaken schillen met een dunschiller. Bruine plekken wegsnijden. Plakjes maken. Met weinig water goed gaar koken (circa 20 minuten). Afgieten, nog even opstomen om al het vocht kwijt te raken. Stampen of fijnprakken, mengen met peper en zout. Laten afkoelen tot lauw.

• In een flinke koekepan met anti-aanbakbekleding de plakken spek in twee etappes aan beide zijden op matig vuur krokant bakken in eigen vet. Uit de pan nemen.

• Zes balletjes vormen van de pastinaakpuree. Door een soepbord met bloem rollen. Uitdrukken tot rondjes (7 cm). Dan door een bord met losgeklopt ei halen en ten slotte door een bord met paneermeel (even kleien!).

• De boter in de vette koekepan verhitten. Daarin de koekjes aan weerszijden bakken tot er een mooi korstje op komt.

• Met spek en citroen serveren op borden belegd met waterkers of veldsla.