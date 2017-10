Pasta met mosselen en basilicum

Meestal worden de mosselen gewoon in de schelp gelaten en door de pasta geroerd. Zo niet voor prins Charles - en terecht niet.

De combinatie met ocimum-basilicum is heel mediterraan. Grieks: okimon, van dezelfde stam als okus, scherp, vanwege de geur. Later basilikon, koninklijk, men denkt vanwege het feit dat het leger van Alexander de Grote het kruid propageerde. Muggen houden er niet van, vandaar dat je in mediterrane streken vaak potten bij keukendeuren ziet staan (werkt echt! -heb ik uitgeprobeerd). Bovendien heet het een tegengif te zijn tegen de griezelige slang basilisk, al zal je die hier niet vaak tegenkomen. Voorts roept het kruid erotische gevoelens op. Tot op de huidige dag is in Italië een takje basilicum een talisman voor verliefden.

En tenslotte: als je een gast graag ziet terugkomen moet je hem of haar een takje basilicum meegeven. En zo zit er meer in dit pannetje dan je misschien dacht.

Ingrediënten voor twee: 125 g pastaschelpjes

4 romatomaten

2 eetl. olijfolie

1 teen knoflook

1 rode peper

75 ml Pinot grigio

zout

200 g gekookte mosselen (uit de diepvries)

flinke bos basilicum Ruim water aan de kook brengen voor de pasta. Een minuut korter koken dan de tijd die op het pak staat. Afgieten in een zeef. De tomaten inkruisen bij de vruchtaanzet, overgieten met kokend water, na even rusten koudspoelen, pellen en in stukjes snijden De olie verhitten in een grote koekepan, kleingesneden knoflook kort fruiten met de kleingesneden peper zonder pit, tomaten daarbij laten smelten onder deksel. Wijn, pasta, zout en mosselen toevoegen. Zachtjes toegedekt laten smoren tot de mosselen zijn ontdooid. Vlak voor serveren omscheppen met grofgesneden basilicum. Uit een diep bord eten met lepel en vork. En een glas Pinot grigio.