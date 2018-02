Passagiersvliegtuig neergestort in Iran, alle passagiers omgekomen

Het toestel van luchtvaartmaatschappij Iran Aseman Airlines was vanuit Teheran vertrokken en op weg naar Yasuj in het zuidwesten van het land. Het vliegtuig verdween van de radar toen het over een bergachtig gebied vloog en crashte in de buurt van het bergdorpje Semirom in de centrale provincie Isfahan, op zo'n 600 kilometer van Teheran.

Lees verder na de advertentie

De plaats van het ongeluk in het Zagrosgebergte is lastig te bereiken voor de reddingsdiensten. Het is er momenteel erg mistig waardoor helikopters niet kunnen landen.