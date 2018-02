Paspoortcontrole remt de Eurostar naar Londen voorlopig flink af

En dus is Nicolas Petrovic, de topman van Eurostar, in opperbeste stemming als hij op perron 15b van Amsterdam Centraal Station wordt verwelkomd door NS-topman Roger van Boxtel.

Toch is het feest niet zo compleet als de twee hadden gewild. Reizigers kunnen vanaf april weliswaar rechtstreeks van Londen naar Amsterdam reizen, maar de reis naar Groot-Brittannië wordt hinderlijk onderbroken door een paspoort- en veiligheidscontrole in Brussel. En dus duurt de heenweg van een weekendje Londen nog altijd 4 uur en 40 minuten, terwijl de terugweg 3 uur en 41 minuten duurt.

De rit duurt nog lang omdat Nederland het het Verenigd Koninkrijk nog steeds geen afspraken hebben gemaakt over de grenscontrole

“We hebben alles uit de kast gehaald om het voor elkaar te krijgen, maar we zijn van anderen afhankelijk”, zegt Roger van Boxtel. Het is de Britse en Nederlandse overheid nog niet gelukt om een verdrag te sluiten dat mogelijk maakt dat de paspoort- en veiligheidscontrole in Nederland plaatsvindt. Zo’n verdrag is noodzakelijk omdat het Verenigd Koninkrijk buiten het Schengengebied valt waarbinnen vrij reizen mogelijk is. “Dat de Brexit er nu ook nog zit aan te komen, maakt het sluiten van zo’n verdrag er niet makkelijker op”, aldus Van Boxtel. De verwachting is dat deze overeenkomst er pas eind 2019 gaat komen.

Een ander probleem is het tekort aan marechaussees voor het doen van de paspoortcontrole. Paspoortcontroles en veiligheidsscans zullen dus voorlopig nog niet uitgevoerd worden in de nieuwe terminals van Eurostar op Amsterdam en Rotterdam Centraal.