Pas op Oranje: de Canadese vrouwen zijn beter dan de mannen

In niet veel landen presteren de vrouwelijke voetballers internationaal zoveel beter dan de mannen als in Canada. Waar de mannen voor het laatst in 1986 in Mexico deelnamen aan het WK – en zonder overwinning huiswaarts keerden –, daar zijn de Canadese vrouwen in Frankrijk alweer voor de zevende keer op rij aanwezig op de mondiale titelstrijd. En hopen ze, net als in 2003, op een podiumplaats.

De vrouwen met het esdoornblad op het rode shirt staan al drie jaar onafgebroken in de topvijf van de wereld, terwijl hun mannelijke collega’s de bescheiden 78ste positie innemen. Als een van de oorzaken voor het matige presteren van de mannen is vaak gewezen op het ontbreken van een competitie in eigen land. Veel jonge spelers haakten af, omdat ze geen heil zagen in een verhuizing naar de Amerikaanse Major Soccer League.

Na vijf jaar lang heen-en-weer-gepraat ging dit jaar de kogel door de kerk. In april werd een begin gemaakt met de Canadian Premier League, die moet zorgen voor een betere doorstroming van de jeugd naar de top. De League bestaat uit zeven clubs, die meer dan de helft spelers met de Canadese nationaliteit moeten hebben. De eerste wedstrijd ging op 27 april tussen Forge FC en York9 FC. Eindstand 1-1.

Plek veroverd Het vrouwenvoetbal in Canada heeft zijn plek in de wereld veroverd. Niet gehinderd door een taboe op het voetballen van meisjes en gesteund door een sterke vrouwenemancipatie, kent de sport een lange geschiedenis. Toen Canada in 1995 debuteerde op het WK in Zweden, speelde Nederland haar wedstrijden nog in de volstrekte anonimiteit op verlaten amateurvelden. Met de huidige bondscoach Sarina Wiegman als 26-jarige international. Met de slogan ‘Together we Rise’ zijn de Canadese vrouwen met hoge verwachtingen afgereisd naar Frankrijk Bijna een kwarteeuw later behoren beide landen tot de wereldtop, met Canada als nummer vijf drie plaatsen hoger gerangschikt dan Nederland. Vanavond bestrijden zij elkaar in Stade Auguste-Delaune in Reims met als inzet de winst in groep E. Door een beter doelsaldo heeft de ploeg van Wiegman voldoende aan een gelijkspel om als groepswinnaar door te gaan. In de voorgaande twaalf ontmoetingen met Canada noteerde Nederland negen nederlagen en drie gelijke spelen. Met de slogan ‘Together we Rise’ zijn de Canadese vrouwen met hoge verwachtingen afgereisd naar Frankrijk. De door de Deen Kenneth Heiner-Møller gecoachte formatie heeft zich ten doel gesteld het beter te doen dan vier jaar geleden. Op het ‘eigen’ WK in 2015 werd Canada in de kwartfinales een halt toegeroepen door Engeland. Ook toen troffen Canada en Nederland elkaar in het laatste groepsduel. In het Olympisch Stadion van Vancouver werd het 1-1, waarna beide landen doorgingen.

Bronzen medaille Een jaar na die tegenvallende prestatie in eigen land richtte Canada zich op tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Onder leiding van Heiner-Møllers voorganger John Herdman – die nu coach is van de mannen – veroverde Canada na een 2-1 zege op Brazilië de bronzen medaille. Daarmee werden de voetbalsters de eerste Canadese sportploeg die op twee opeenvolgende Spelen het podium haalde. In 2012 in Londen werd ook het brons gepakt. In Frankrijk hoopt Canada op de wereldtitel. ‘The Canucks’ staan weliswaar niet in het rijtje van absolute topfavorieten, maar Heiner-Møller heeft steeds geventileerd dat hij veel vertrouwen heeft in zijn speelsters, van wie de meesten uitkomen bij clubs in de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland en Zweden. Extra inspiratie putte de ploeg uit de eerste Canadese NBA-titel voor de basketballers van de Toronto Raptors. Jessie Fleming wordt gezien als een grote belofte voor de toekomst Christine Sinclair (36) vormt al jaren het gezicht van de Canadese ploeg. De in eigen land bewierookte aanvalster van Portland Thorns FC doet voor de vijfde keer mee aan een WK en is op jacht naar het doelpuntenrecord van de Amerikaanse Abby Wambach. Sinclair staat nu op 181 treffers, drie minder dan Wambach. In Frankrijk scoorde ze nog niet, wel raakte ze tweemaal het houtwerk. Jessie Fleming wordt gezien als een grote belofte voor de toekomst. Met haar 21 jaar is zij niet de enige jonge speelster die Heiner-Møller heeft meegenomen naar Frankrijk. Tegen Nieuw-Zeeland had hij een basisplaats ingeruimd voor Jayde Riviere, met Julia Grosso en Jordyn Huitema een van de drie 18-jarigen in de selectie.

