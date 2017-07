Pas na vergelijking met Jordan en Phelps wint Jordan Spieth Brits Open

De nieuwe Tiger Woods, de ‘gouden jongen’. Jordan Spieth haat die bijnaam, maar het is wel de realiteit. Donderdag wordt hij pas 24 jaar. Hij won al elf titels op de Amerikaanse tour. Wie deed hem dat voor? Alleen Tiger Woods. Bovendien is Spieth pas de tweede speler die voor zijn 24ste levensjaar drie van de vier majors wint. De eerste? Achttienvoudig majorwinnaar Jack Nicklaus.

Zijn talent is onmiskenbaar, maar mentaal is Spieth nog verre van stabiel. Vorig jaar glipte een zeker lijkende winst op de Masters in Augusta door zijn vingers. Vijf slagen voorsprong had hij, maar een waterhindernis en een bunker op hole twaalf en poef: major weg.

Dit weekend vond eenzelfde scenario bijna opnieuw plaats. Spieth, die de dag begon met drie slagen voorsprong op zijn enig overgebleven concurrent Matt Kuchar, vond zich na vier holes en drie slechte putts al gelijk met zijn landgenoot. De herinnering aan de Masters kroop zijn gedachten in, vertelde hij na afloop.

Caddie Michael Greller zag het aan, en hielp hem de totale ineenstorting te vermijden. Hij herinnerde Spieth aan een foto die de jonge Amerikaan onlangs nam tijdens een vakantie in Mexico. Een groepsfoto, met basketballer Michael Jordan en zwemmer Michael Phelps. “Jij bent van dat kaliber”, zei Greller. “Maar je moet er nu wel in geloven.”

Toen moest hole dertien op de baan in Southport, gelegen net boven Liverpool, nog komen. De afslag ging rechts, tientallen meters te rechts. De bal verdween diep in het gras, onderaan een heuvel ver weg van de fairway. Bal onbespeelbaar. Spieth incasseerde een strafslag en mocht daarop de bal in een rechte lijn naar achteren plaatsen. Hij eindigde midden op de driving range, na een oponthoud van ongeveer twintig minuten.

Spieth wist uiteindelijk bogey te spelen (+1) op deze ‘gekste hole ooit’. Maar het was alsof hij in die twintig minuten stress ook kon nadenken over de woorden van Greller. Spieth maakte daarna birdie op 14, eagle op 15 en birdies op 16 en 17. Hij eindigde drie slagen voor Kuchar. Hij won, maar ook mentaal was het belangrijk. Spieth: “Deze overwinning was extreem belangrijk voor de manier waarop ik naar mezelf kijk.”

