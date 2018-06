Pas als het sekscontract getekend is, mogen de Zweden vrijen

Nieuw in Zweden: een app, waarmee onduidelijkheid rondom seksueel contact wordt voorkomen. Deze tool, zo staat beschreven in de appstore, 'moet vergemakkelijken en bewijzen dat mensen die een seksuele verbintenis aangaan dit doen op basis van vrijwilligheid en toestemming'.

Het idee is dat, voorafgaand aan een seksuele handeling, beide partijen met deze applicatie een soort sekscontract afsluiten: Johan Johansson verklaart hierbij seks te willen hebben met Tove Holmlund. En andersom. De afspraak moet worden ondertekend met een Bank-ID, een Zweedse variant van Digid, een digitale identificatiemethode. Beiden ingestemd? Dan is er niets dat je nog let. Als je nog zin hebt tenminste.

De app bestaat amper een week en de klachten stromen binnen bij de Zweedse con­su­men­ten­bond

Het hulpmiddel speelt alvast in op de zogeheten Goedkeuringswet die morgen in Zweden in werking treedt. Deze wet houdt in dat aansturen op seks strafbaar is als de tegenpartij er niet nadrukkelijk mee heeft ingestemd. Dus van een 'handen thuis bij een nee' verandert het beleid in 'niets doen tenzij een volmondig ja'.

De initiator van de applicatie is een advocaat, Baharak Vaziri. Zij denkt dat de app, zodra de Goedkeuringswet van kracht wordt, mogelijk juridische draagkracht krijgt. Maar, voegt ze er ook aan toe: dat moet de praktijk nog uitwijzen.

#MeToo Het goedkeuringswetsvoorstel komt voort uit de #MeToo-beweging. Die liet in Zweden vrijwel geen organisatie of bedrijf ongeschonden. Na maanden van de ene aanklacht na de andere, wilde de regering met dit voorstel tonen: wij treden actief op tegen seksueel misbruik. Behalve op enige instemming kon het besluit ook rekenen op veel hoon. Wat we nodig hebben, vinden veel (vrouwelijke) Zweden, is een cultuuromslag, een andere manier van opvoeden en onderwijzen. Nieuwe sekseverhoudingen. Bovendien: hoe wil je dat goedkeuringsbeleid in vredesnaam gaan reguleren? Moet elke slaapkamer uitgerust met een camera? De app-ontwikkelaars dachten op dat probleem in te kunnen springen. Kijk: hier is zijn/haar goedkeuring, zwart op wit. Maar de app bestaat amper een week en de klachten stromen binnen bij de Zweedse consumentenbond. Het contract zou een vrijbrief zijn om maar alles met een vrouw te mogen doen. De app zou vooral de man beschermen. En: wat als jij of je sekspartner van gedachten verandert? Is er dan sprake van contractbreuk? "Seksueel geweld kan nooit worden goedgepraat", zei Vaziri tegen het dagblad Dagens Nyheter. "Digitale afspraak of niet."