Partner van rookalliantie vertrekt na het wegsturen van twee longartsen

Leonard Witkamp, directeur bij Ksyos en arts en bijzonder hoogleraar informatie- en communicatietechnologie in de geneeskunde, besloot dit uit protest tegen het schrappen van de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker uit de Alliantie Nederland Rookvrij.

Lees verder na de advertentie

De Alliantie heeft beide longartsen de deur gewezen omdat ze te activistisch zijn en ingingen tegen de diplomatieke strategie van de Alliantie. Met het wegsturen van de twee geeft de Alliantie volgens Witkamp ‘een compleet verkeerd signaal af’. “Dit zijn twee voorvechters voor een harder tabaksbeleid, met het hart op de juiste plek. Om die zo aan de kant te schuiven, ik vind het pijnlijk. De Alliantie zet zich hiermee volstrekt buiten spel.”

Er is meer kritiek op het besluit van het bestuur van de anti-rokenalliantie, waarbij 155 bedrijven, gemeenten, ziekenhuizen en artsenorganisaties zijn aangesloten. Ook de organisatie Clean Air Nederland (CAN), die sinds 1974 strijdt voor maatregelen tegen het roken, is niet blij met de beslissing. “We vinden het jammer. Ik denk niet dat dit nodig was. Partners van de Alliantie mogen volgens mij best verschillende standpunten hebben. Wij zijn het ook niet altijd volledig eens met de koers van de Alliantie”, aldus Tom Voeten van CAN. Zijn organisatie blijft wel partner van de Alliantie.

Verdachts Volgens Witkamp roept het besluit iets verdachts op: “Hier is weer zo’n kletsclub die slagkracht verliest”. Volgens Witkamp is roken een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland “Je kunt er niet krachtig genoeg tegen optreden. Wij hebben in onze eigen organisatie een actief anti-rokenprogramma opgezet. Deze longartsen werken daar ook hard aan. Het is pijnlijk en schandalig dat zij worden weggezet als lastige activisten.” In een reactie zegt de Alliantie dat niet het activistische optreden van Wanda de Kanter en Pauline Dekker en hun website TabakNee de reden zijn van de beëindiging van de samenwerking. “We verschillen van inzicht in de strategische koers. We delen wel het gezamenlijke doel, het gevoel van urgentie en de wil om ons doel zo snel mogelijk te bereiken. Maar verschillen in inzicht over wat de meest doeltreffende weg is om dit realiseren.” Volgens de Alliantie is de organisatie uitgegroeid tot een groot succes ‘doordat meer dan 800 sportverenigingen al rookvrij zijn, veel gemeenten beleid ontwikkelen en zo’n 150 partijen zich formeel hebben aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Ook de politiek heeft de Rookvrije Generatie omarmd.’ De Alliantie nodigt de Stichting Rookpreventie Jeugd van de longartsen uit om op korte termijn alsnog het gesprek aan te gaan over het verdere samenwerking. De Kanter zegt dat ze alleen wil praten als partner van de Alliantie en ‘zonder voorwaarden vooraf’. De vereniging Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), ook partner van de Alliantie tekende protest aan tegen het wegsturen van de longartsen. Het NTvG beslist volgende maand over voortzetting van de samenwerking met de Alliantie.

Lees ook:

Wanda de Kanter houdt niet van zachte heelmeesters. ‘Bij chemo geef je toch ook geen halve dosis?’ Als je een doodzieke patiënt chemo moet geven, dan geef je toch niet maar de helft omdat een halve dosis minder bijwerkingen geeft? Nee, dan ga je voor het maximale effect, zegt Wanda de Kanter, longarts in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam.