Partij van Macron koerst af op ruime overwinning in Franse parlementsverkiezingen

Hoe groot die zal zijn, wordt pas over een week bekend na de tweede stemronde. Met bijna de helft van alle stemmen geteld, liet het Franse ministerie van binnenlandse zaken weten dat de partij van Macron in de eerste ronde op meer dan 26 procent van de stemmen kan rekenen.

Volgens opiniepeilers zou LRM zondag in de eerste ronde ongeveer 30 procent van de stemmen binnenhalen. Met steun van bondgenoten komt de LRM mogelijk uit op meer dan 400 van de 577 zetels. Alles wijst er daarmee op dat de sociaal-liberaal Macron van de kiezers alle medewerking krijgt om zijn hervormingsplannen uit te voeren.

Opkomst

Minpunt was de lage opkomst zondag. Volgens de eerste prognoses heeft maar één op de twee Fransen gebruik gemaakt van zijn democratisch recht, een historisch dieptepunt. Niettemin dient zich in het parlement een ware aardverschuiving aan.

De traditionele regeringspartijen kregen zondag harde klappen. De Republikeinen eindigden als tweede met circa 21,5 procent. De Socialistische Partij van Macron's voorganger François Hollande viel volgens de peilingen terug naar een schamele 13 procent, nog achter het linkse 'La France insoumise'.

In de meeste van de 577 kiesdistricten wordt de gedeputeerde over een week bekend. In de tweede ronde van komende zondag doen de kandidaten die nu minder dan 12,5 procent van de geregistreerde kiezers achter zich kregen niet meer mee. De kandidaat die dan in het district de meeste stemmen krijgt wordt parlementariër.

