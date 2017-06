Partij van Macron grote winnaar in Franse parlementsverkiezingen

Veel minder goed nieuws voor Macron en de Franse democratie is de bijzonder lage opkomst. Nooit eerder in de geschiedenis van het moderne Frankrijk gingen zo weinig mensen stemmen voor de Assemblée: 49,5 procent, nog niet eens één op de twee kiezers.

De Fransen zijn na de presidentsverkiezingen van vorige maand duidelijk verkiezingsmoe. Vooraf werd rekening gehouden met een opkomst van tussen de 49 tot 60 procent. Het warme weer zal zeker nog meer kiezers uit de buurt van de stembureaus hebben gehouden.

Maar het resultaat van de piepjonge partij van Macron die veel onervaren kandidaten lanceert geeft is hoe dan ook indrukwekkend. Na zijn overwinning op 6 mei was er nog veel twijfel of hij een werkbare meerderheid zou kunnen halen.

Sterk begin Macron overtuigde kiezers met een sterk begin, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. ‘Je moet hem zijn kans geven’ is een veelgehoord commentaar in Frankrijk, op straat en in de media. Zelfs affaires rond drie kersverse bewindslieden hebben Macron geen kwaad gedaan. Ook minister Richard Ferrand van ‘territoriale cohesie’, onder andere verwikkeld in een vastgoed-affaire, staat op riante winst in zijn district. Daarbij bracht Macron de concurrentie van rechts (Les Républicains) in grote problemen. Het verschil tussen LR en LREM werd niet erg duidelijk, beide partijen willen hervormen en bezuinigen. Tot overmaat van ramp voor LR kondigde Macron vorige week aan dat hij een deel van de noodtoestand via gewone wetgeving permanent zal maken. Op die manier kon LR hem ook geen zwakheid verwijten. Het Front National betaalt vooral de rekening voor de zwakke prestatie van Le Pen tijdens haar confrontatie met Macron vorige maand Les Républicains (LR) wordt zoals verwacht gehalveerd, de partij gaat van 199 nu naar tussen de 85 en 125 zetels. Van de Parti Socialiste (PS) blijft ook weinig over. Nu hebben de socialisten 284 zetels en dat worden er 20 tot 25. De partij van de extreem-linkse voorman Jean-Luc Mélenchon kan rekenen op tussen de 11 en 21 zetels.

Front National De grote verliezer is het Front National van Marine Le Pen. Het FN betaalt vooral de rekening voor de zwakke prestatie van Le Pen tijdens haar confrontatie met Macron vorige maand en haalt hooguit tien zetels. Le Pen heeft wel grote kans om volgende week zondag in de tweede ronde in haar district rond de noordelijke stad Hénin-Beaumont te worden gekozen. Met 45 procent gaat zij hier ruim aan de leiding. Le Pen zat nog niet eerder in de Assemblée. Lees ook: Macron wil vers bloed in het parlement.

