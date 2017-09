Parkeergarage Eindhoven ingestort door bouwfout

Op de dag van de instorting werd de druk op de vloer vergroot door het warme weer. Het parkeerdek op de bovenste verdieping scheurde en stortte naar beneden. Door het gewicht van de vloer bezweken ook de derde, tweede en eerste verdieping. Er was niemand aan het werk in de garage, die nog in aanbouw was, en niemand raakte gewond.

Onderzoekers sluiten niet uit dat dezelfde bouwwijze ook op andere plekken is toegepast. Bouwbedrijf BAM dat de parkeergarage in Eindhoven bouwde, heeft in de eigen portefeuille ongeveer 25 projecten die met hetzelfde vloersysteem zijn gebouwd. Het gaat om gebouwen waarbij de vloeren bestaan uit voorgefabriceerde betonplaten in combinatie met een laag beton die daar ter plekke op gestort wordt.

Risico's

Het risico bestaat dat de aansluiting tussen de twee lagen niet goed genoeg is en het geheel niet sterk genoeg. Volgens BAM is deze zogeheten afschuifsterkte een kritische factor waar desondanks nog te weinig over bekend is. “Als we met het onderzoek van Eindhoven kijken naar de constructies”, zegt Arno Pronk van BAM, “weten we nu dat er zekere risico’s bestaan.”

De onderzoekers hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken gewaarschuwd voor de risico’s. Het ministerie vraagt gemeenten uit te zoeken of er op hun grondgebied gebouwen staan met dezelfde constructie als de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport. Ook vraagt het ministerie gemeenten alert te zijn op de risico's bij het verlenen van een vergunning voor nieuwbouw. Het ministerie vraagt verder aan het NEN, het instituut dat gaat over bouwnormen, om te beoordelen of de toelichting op de NEN-norm voor dit soort vloeren misschien duidelijker moet.

Pronk noemt het goed dat het ministerie gemeentes oproept vergelijkbare gebouwen nog eens tegen het licht te houden. Het bouwbedrijf heeft de berekeningen van zijn projecten met hetzelfde vloersysteem 'nog eens goed doorgerekend' en constateert dat er geen aanleiding is om te denken dat deze gebouwen kunnen bezwijken.

Verdere afstemming tussen BAM en andere betrokken partijen moet uitwijzen of de parkeergarage in Eindhoven kan worden hersteld en afgebouwd of dat sloop en herbouw nodig is, en wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor het incident.