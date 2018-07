Parijse banlieues zijn de grootste kweekvijver voor voetbaltalent

Adama Wagui (16) oefent zijn voetenwerk in een circuit van hindernissen die bestaan uit hekjes, pionnen en hoepels. Niet zo lang geleden trainde de boomlange doelman hier, op het kunstgrasveld van de AS Bondy, met niemand minder dan Kylian Mbappé. Het bloedsnelle fenomeen van Les Bleus, de Franse nationale ploeg, vroeg Adama na een training vaak of hij nog even extra op hem kon oefenen.

Die sessies hielden op toen Mbappé drie jaar geleden naar Monaco vertrok en aan zijn komeet-achtige opkomst begon. "Kylian is een heel toffe gast, altijd positief, nooit arrogant", zegt Adama. "Ik hoop hem zo snel mogelijk weer te zien op een voetbalveld."

Adama gelooft heilig in een toekomst als prof. Hij speelt nu op het hoogste amateurniveau bij een club niet ver van Bondy. De jongens met wie hij deze zomermaanden zijn conditie op peil houdt zijn ook ex-leden van Bondy, maar zij staan al onder contract bij Nantes, Caen of Le Havre. Deze provincieclubs bedienen zichzelf al heel lang in de banlieue. En de laatste jaren kijkt niemand nog op van een scout van Inter Milan, Chelsea of Ajax langs de lijn.

Verschillende verklaringen

De Parijse regio, het Île-de-France, is volgens kenners als Arsène Wenger met São Paulo de grootste kweekvijver van voetbaltalent in de wereld. In de halve finale tegen België stonden vier banlieuesards in de basis: Paul Pogba, Blaise Matuidi, N'Golo Kanté en Kylian Mbappé. Van de ongeveer 1000 Franse professionals die nu actief zijn komt zeker een derde uit de directe omgeving van Parijs. In het seizoen 1995-1996 was dat nog 10 procent.

Jonge voetballers in Bondy, waar Mbappé werd opgeleid. © Steven Wassenaar

Voor dit fenomeen zijn verschillende verklaringen te geven. Het Île-de-France is een dichtbevolkt gebied met 12 miljoen mensen en het aantal clubs is erg groot. De begeleiding is van een hoog niveau, wat zeker ook geldt voor het internaat van Clairefontaine niet ver van de hoofdstad, waar de allerbeste jeugdspelertjes worden ondergebracht.

Daarbij heeft het Franse voetbal vanaf 1998 - toen de wereldtitel werd gewonnen met fysiek en realistisch spel - lang een uitgesproken voorkeur gehad voor sterke, atletische spelers. De koers werd verlegd na de successen van Spanje, dat in 2008 het EK en in 2010 het WK won met een stijl gebaseerd op balbezit en techniek. "In Frankrijk wil iedereen hetzelfde type: groot, sterk en snel", klaagde de toenmalige bondscoach Laurent Blanc in 2011. "En wie zijn er sterk en snel? De zwarte jongens. Zo is dat nu eenmaal."