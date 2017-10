Parijs verklaart de oorlog aan de auto

Het is een gek gezicht voor wie de Voie Georges-Pompidou langs de oever van de Seine niet anders kent dan als een drukke verkeersader. De ene weghelft is sinds een paar maanden een fietspad, waar amper gebruik van wordt gemaakt. Op de andere helft trekt een lange rij auto's stapvoets voorbij.

"Het is één grote puinhoop", fulmineert Debora Münzer (37), een filmproducente die vaak voor haar werk in de stad moet zijn. Zij staat nu veel vast tussen het stadhuis en het Louvre, waar het door de ingreep aan de oever nu extra druk is. "Na de zomervakantie heb ik al twee keer gezien dat mensen in de file de auto uitstapten om met elkaar op de vuist te gaan. Niet te geloven."

Vooral wie zoals Münzer afkomstig is uit de banlieue ten oosten van de stad, is de klos. Hier wonen de meeste bewoners van de regio rond Parijs, terwijl de meeste kantoren zich aan de westkant bevinden. In de ochtend is het dus het drukst in oost-westelijke richting, aan het eind van de dag is het andersom.

Zelf heeft zij lampen en microfoons te vervoeren, of moet ze na middernacht naar huis in haar voorstad. "Dat gaat niet met het openbaar vervoer of de fiets. Ik ben niet gek, ik ben ook geen monster dat graag bijdraagt aan de luchtvervuiling, maar ik kan niet anders."

Geschrokken

Het is vooral de methode van Hidalgo die niet deugt, benadrukt 40 millions-woordvoerster Julie Hamez. "Wij zijn ook voor een beter milieu, maar zonder voorbereiding en overleg met bijvoorbeeld aangrenzende gemeenten of alternatieven voor automobilisten gaat het niet. Resultaat: het probleem verplaatst zich en de luchtvervuiling wordt natuurlijk niet minder."

Een echte fietscultuur zoals bij jullie hebben we niet Simon Labouret

Volgens Simon Labouret van de organisatie Paris en Selle, Parijs in het zadel, is de stoomwals-strategie uiteindelijk de enige manier om iets te veranderen. "Hidalgo heeft drie jaar geleden voor ze werd gekozen precies gezegd wat ze van plan is en de gemeenteraad stemde er daarna mee in, unaniem. Maar men schrikt van een politica die doet wat zij zegt, dat zijn we niet gewend in Frankrijk."

Labouret (31), politicoloog, is razend enthousiast over het verkeer in Nederlandse steden als Utrecht en Groningen. Fietsen in Parijs is nu vaak geen pretje. Zo letten automobilisten vaak niet goed op fietsers en zetten de laatsten wel een helm op, maar steken ze hun hand nooit uit. "Een echte fietscultuur zoals bij jullie hebben we niet", lacht Labouret. Maar de toekomst ziet er goed uit, voorspelt hij: "Interessant is dat bij een op de drie verplaatsingen met de auto in Parijs minder dan 3 kilometer wordt afgelegd. En bij de helft van al die ritten blijft men onder de 5 kilometer. Dat betekent dat er hier voor de fiets nog een wereld te winnen is."