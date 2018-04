Parijs-Roubaix: de keien van de Hel

Een kassei is een brok natuursteen waarmee straten worden verhard. Leg er ongeveer zes miljoen kriskras achter elkaar, en je krijgt de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Zondag wordt de monumentale wedstrijd in Noord-Frankrijk voor de 116de keer verreden.

Lees verder na de advertentie

© Lieven Engelen

Parijs-Roubaix is vooral bekend door de bijnaam. De Hel van het Noorden, wat in het Frans nog een stuk mooier klinkt: l'Enfer du Nord. De bijnaam refereert aan de Eerste Wereldoorlog, want het parcours volgt grotendeels de frontlinie van de strijd tussen 1914 en 1918.

De Hel staat ook voor het lijden van de renners. Zij stuiteren, hobbelen en wringen zich een weg over de 54,4 kilometer slecht liggende kasseien, verdeeld over 29 stroken met prachtige namen: Trouée d'Arenberg, Mons-en-Pévèle, Carrefour de l'Arbre. Het geheim van goed over kasseien rijden is even makkelijk als moeilijk. Hoe harder je fietst, hoe eenvoudiger het wordt.

© Lieven Engelen

Wie aankomt op het vélodrome in Roubaix, waar sinds 1942 wordt gefinisht, heeft het modder of het stof tot achter de oren zitten en hunkert naar een douche in het oude, vervallen kot naast de finish, waar luxe ver te zoeken is. Een stukje zeep is niet genoeg om het vuil weg te spoelen. Het is flink schrobben.

© Lieven Engelen

Voor de winnaar ligt de traditionele kassei al klaar, een kleinood van veertien kilo. Niki Terpstra was in 2014 de laatste Nederlander die er een mee naar huis mocht nemen. Zondag staat hij weer als favoriet aan de start.

Maar ook Terpstra weet: er kan van alles gebeuren op de slechte wegen, waar, afgezien van die ene dag in het jaar (ok, dit jaar gaat de Tour de France er ook overheen), nooit iemand komt. Op die dagen ligt, zoals dat zo mooi heet, de Hel er verlaten bij.

Lees ook: alles valt op zijn plek dit jaar, voor Niki Terpstra. Na de winst in de E3 Harelbeke zegevierde hij op Paaszondag tijdens de Vlaamse wielerhoogmis de Ronde van Vlaanderen.