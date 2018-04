Pardonners goedkoper uit dankzij hiaat in regels IND

Trouw berichtte afgelopen zaterdag dat mensen die in 2007 onder het generaal pardon vielen, financieel in de knel dreigen te raken door leges die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) rekent voor het verlengen van hun verblijfsvergunning. Omdat pardonners vaak niet kunnen naturaliseren, moeten zij elke vijf jaar hun verblijfsdocument verlengen. Voorheen was dat gratis, begin dit jaar maakte de IND bekend dat daar nu kosten aan verbonden zijn.

De IND is verplicht om te onderzoeken voor welke ver­blijfs­ver­gun­ning een pardonner in aanmerking komt

Het aanvragen van de zogeheten ‘vergunning verlengd verblijf’ kost 401 euro, per 1 mei gaat dat omlaag naar 355 euro. De leges liggen hoger dan die van veel andere vergunningen, waaronder die voor onbepaalde tijd. Die kost 161 euro. Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor onbepaalde tijd moet de aanvrager volledig ingeburgerd zijn, wat veel pardonners nog niet zijn.

Hoewel zij niet in aanmerking komen voor zo’n permanente verblijfsvergunning, kunnen pardonners die wel aanvragen, zeggen verschillende asieladvocaten. De IND zal de aanvraag voor een vergunning voor onbepaalde tijd afwijzen, maar is vervolgens verplicht om op zoek te gaan naar een vergunning waar de pardonner wél voor in aanmerking komt. ‘Doortoetsen’, heet dat. De pardonner kan bijvoorbeeld wel recht hebben op een ‘vergunning humanitair niet-tijdelijk’. Als die vergunning wordt toegewezen, dan hoeft de aanvrager slechts de 161 euro te betalen die hij of zij kwijt zou zijn voor het verblijfsdocument voor onbepaalde tijd. Voor minderjarigen liggen de leges voor zo’n certificaat op 51 euro.

Als we in de toekomst signalen krijgen dat de regeling misbruikt wordt, dan zullen wij daar actie op ondernemen en de regels aanpassen Woordvoerster IND

De IND bevestigt het bestaan van de ‘vluchtweg’. Dat de overheidsdienst moet ‘doortoetsen’, is ooit ingevoerd om te voorkomen dat mensen in problemen komen bij het aanvragen van een verblijfsvergunning. Als zij niet in aanmerking zouden komen voor de aangevraagde verblijfsvergunning en vervolgens zelf moeten onderzoeken of zij recht hebben op een andere vergunning, kan er een ‘verblijfsgat’ ontstaan, waarin zij geen geldig verblijfsdocument hebben. “Deze regel kan ertoe leiden dat aanvragers uiteindelijk goedkoper uit zijn”, bevestigt een woordvoerster van het ministerie van justitie.

De IND heeft geen signalen dat pardonners of advocaten bewust een andere verblijfsvergunning aanvragen, zegt zij. “Als we die signalen in de toekomst krijgen, dan zullen wij daar actie op ondernemen en de regels aanpassen. Het is niet de bedoeling dat de regeling wordt misbruikt.”

Vluchtelingenwerk Nederland zal de ‘ontsnappingsroute’ onderzoeken. Asieladvocaat Marq Wijngaarden, die pardonners bijstaat, zal hen erop wijzen dat de route bestaat. “Ik heb nog niet eerder een verblijfsvergunning onbepaalde tijd aangevraagd voor een pardonner, maar in de toekomst zal ik dit zeker overwegen.”