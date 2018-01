Papieren telefoongids houdt ermee op

‘Het is maatschappelijk niet meer vol te houden om een boek zo breed gratis te verspreiden', verklaart directeur Erik Wiechers van uitgever DTG. ‘Mensen zeggen tegen ons: wat moet ik met dat dikke boek? Of ze bellen en stellen: hou op met hiervoor bos te kappen.'

De wettelijke verplichting om de gids uit te brengen is al een paar jaar terug vervallen. DTG sprak in 2014 met het ministerie van Economische Zaken af om toch nog even door te gaan. Maar uit recent onderzoek blijkt dat slechts 2 procent van de Nederlanders de gids nog onmisbaar vindt. Dit zijn vooral ouderen. DTG wil hen via een speciale cursus helpen om ook de overstap naar online te maken.

Het eerste Nederlandse telefoonboek dateert van 1881, vijf jaar nadat Alexander Graham Bell patent aanvroeg op de eerste werkende telefoon. Er stonden welgeteld 49 nummers in en de gids lag ter inzage bij de telefooncentrale. Pas veel later begon de PTT met het aan huis bezorgen van regionale telefoonboeken.